واشنطن: نقدر دعم منظمة الأمم المتحدة لـ أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تقدر دعم منظمة الأمم المتحدة لـ أفغانستان وجهود الحل السلمي للأزمة الإثيوبية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤول أمريكي: نأمل في نقل نحو 150 طياراً أفغانيا محتجزين في طاجيكستان

من جانبه، أشار مسؤول أمريكي، إلى أن بلاده تأمل في نقل نحو 150 طياراً في القوات الجوية الأفغانية وغيرهم من العسكريين المحتجزين في طاجيكستان منذ أكثر من شهرين، بعد فرارهم إلى هناك في نهاية الحرب الأفغانية، وفقا لما ذكره موقع «النهار» اللبناني.

ورفض مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية -طلب عدم الكشف عن هويته- تقديم جدول زمني لعملية النقل، وقال إن واشنطن تريد نقل المحتجزين جميعهم في التوقيت نفسه.

وفي سياق متصل، تبنى تنظيم «داعش ولاية خراسان» الإرهابي في أفغانستان، أمس الجمعة، هجوما استهدف خطا رئيسيا للكهرباء في عاصمة البلاد «كابول»، ما أسفر عن غرق المدينة الأفغانية في ظلام ليل أمس الأول الخميس.

وقال التنظيم الإرهابي، في بيان نشره على قنواته في «تيليجرام»، إن عناصره فجروا عبوة ناسفة بـ برج للكهرباء في كابول، أمس الأول الخميس، ما أدى لقطع التيار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.