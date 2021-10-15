باكستان تعلق رحلاتها مع أفغانستان.. وواشنطن تخطط لاستئناف الإجلاء

أعلنت السلطات في باكستان، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية مع أفغانستان إلى أجل غير مسمى، وأوضح متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية، أنه اتُخذ هذا القرار في ضوء الأوضاع المتغيرة والظروف غير المواتية التي تدعم عمليات الطيران الدولية.

وقال المتحدث الباكستاني، إن قرار مواصلة الطيران بين العاصمة «إسلام آباد»، وعاصمة أفغانستان «كابول»، اتُخذ لأسباب إنسانية بحتة وإصرار قوي من بعض المنظمات الصديقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف المتحدث، أن الخطوط الجوية الباكستانية كانت تدير رحلات طيران مستأجرة إلى كابول، مشيراً إلى أن تكلفة تشغيل على الرحلات مرتفعة للغاية ولا يمكن تخفيض الأسعار.

وجاء قرار الخطوط الجوية الباكستانية بعد ساعات من تقارير إعلامية تحدثت عن مطالبة حركة «طالبان»، من شركة الخطوط الجوية الباكستانية وشركة «كام إير» الأفغانية خفض أسعارها، ملوحة باتخاذ إجراءات صارمة بحقهما، بعدما رفعت الشركتان أسعار التذاكر للسفر بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة.

من جانبه، كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة تخطط لاستئناف رحلات الإجلاء المنتظمة من أفغانستان قبل نهاية العام الجاري لمساعدة المواطنين الأمريكيين والمقيمين وبعض طالبي التأشيرات على مغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الخارجية الأمريكية لم تحدد موعداً بعد لاستئناف رحلات الإجلاء

وقال المسؤول الأمريكي، إن الوزارة لم تحدد موعداً بعد لاستئناف رحلات الإجلاء لأنها لا تزال تعمل من خلال ترتيبات مع الدول المجاورة، موضحا أنه من بين القضايا التي يجري العمل عليها وثائق للمسافرين، والسماح بالطيران فوق دول أخرى، والإجراءات مع «طالبان» والحكومات الأجنبية.

من جانبها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن مسؤول ثانٍ كبير في وزارة الخارجية قوله إن واشنطن عملت على تكثيف رحلات الطيران المؤجر «تشارتر»، مشيراً إلى أن أكثر من 200 مواطن ومقيم أمريكي غادروا أفغانستان منذ 31 أغسطس الماضي، في مثل هذه الرحلات.