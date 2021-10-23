واشنطن: مستعدون للمشاركة في المحادثات حول الوضع في أفغانستان

قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، إن بلادها مستعدة للمشاركة في المحادثات حول الوضع في أفغانستان، موضحة أنها لم تتمكن من المشاركة في المشاورات الأخيرة في موسكو بسبب صعوبات لوجستية.

وأضافت «بساكي»، أن واشنطن تدعم هذه المفاوضات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن من المشاركة مؤخرا لأسباب لوجستية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بساكي: الولايات المتحدة تنظر في إجراء مفاوضات فعالة

وأوضحت «بساكي»، أن الولايات المتحدة تنظر في إجراء مفاوضات فعالة وبناءة بصيغة الثلاث الموسعة التي تشمل واشنطن وموسكو وبكين وإسلام آباد، وتابعت المتحدثة الامريكية قائلة: «لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة فيها هذا الأسبوع، لكننا سنشارك في المستقبل».

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن واشنطن تقدر دعم منظمة الأمم المتحدة لـ أفغانستان.

وفي 20 أكتوبر الجاري، شهدت العاصمة الروسية «موسكو»، اجتماع حول أفغانستان، وتحدث المفاوضون لصالح بناء علاقات مع كابول، بغض النظر عن الاعتراف الرسمي بحكومة «طالبان» المؤقتة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحث في وقت سابق، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفيث، تطورات الأوضاع في أفغانستان وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية، استقبل جريفيث، حيث بحثا المسؤولان، القضايا الملحة على الأجندة الإنسانية الدولية، بما فيها الأوضاع في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا وفنزويلا وأوكرانيا.

وأضافت الخارجية الروسية، أن اللقاء تم خلاله التأكيد على أهمية تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها دون أي شروط سياسية مسبقة بالتوافق الصارم مع المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية المنصوص عليها في القرار 182\46 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.