أستاذ كلى يكشف 6 معلومات عن تجربة زراعة كلية خنزير لإنسان: نتائج جيدة

كشف الأستاذ الدكتور باسم صلاح، أستاذ أمراض الكلى ومدير مركز الكلى بجامعة المنصورة، تفاصيل جديدة حول نجاح عملية زراعة كلى خنزير داخل جسد امرأة متوفية إكلينكيًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

أبرز ما ذكره «صلاح» عن عملية زرع كلى الخنزير في جسم امرأة نرصده لكم كما يلي:

1- الخنزير المستخدم في نقل الكلى للمريضة تم تعديله وراثيًا، وإنهاء وجود جسم جين مناعي معين لديه مسئول عن تكوين أجسام مضادة عند زراعة أنسجة هذا الخنزير في جسم بشري، وبناء على هذا التعديل فإنه عند زراعة هذه الكلى في جسم بشري، لا يرفضها الجسم البشري.

2- المشكلة الكبرى في مسألة زرع الأعضاء هو الرفض من قبل الجسم والذي يحدث إما خلال ساعات من الزرع أو خلال أيام، أو رفض مزمن يحدث بعد فترة.

3- سبب اختيار الخنزير أن حجم كلى الخنزير مقارب من ناحية الوزن والحجم من كلى الإنسان والذي يصل لـ150 جراما، بالإضافة لنفس الوظيفة.

4- حدثت هذه التجربة في أحد المراكز الطبية البحثية بجامعة نيويورك التي أنشأها رجل أعمال يدعى «كينس أنجول»، بعدما تبرع بـ450 مليون دولار لجامعة نيويورك لإنشاء مركز التبرع بالأعضاء.

5- يجب أن نبدأ في عمليات نقل الكلى من الموتى خلال الفترة القادمة نظرًا لحدوث 70 ألف حالة فشل كلوي جديدة سنويًا في مصر.

6- تعتبر هذه التجربة جيدة جدًا وسيكون لها نتائج ايجابية مهمة جدا خلال الفترات القادمة.