«إيمان» تحتاج لعملية زرع كلى بعد 12 سنة علاجًا: «نفسي أشرب ميه»

قبل 12 عاما، بدأت مأساة فتاة في مقتبل العمر، حين أخبرها الأطباء بإصابتها بفشل كلوي، واجهت حياة جديدة مليئة بالصعاب والمشاكل لا يعيشها أبناء جيلها، وباتت المستشفيات مقصدها الأول بحثا عن جرعة علاج أو إجراء جلسة غسيل كلوي.. تغيرت حياتها ولم تعد كما كانت في السابق، تعيش على حلم زراعة كلى لتعود لها الحياة.

«إيمان»: أخضع لجلسات غسيل كلوي من 12 سنة

«تعبت من العلاج وبعمل غسيل كلوي كل يومين بقالي 12 سنة تعبت جدا ومبقدرش أشرب ميه كفايه علشان متعبش وقت الغسيل الكلوي»، قالتها «إيمان سلامة إبراهيم»، لـ«الوطن»، موضحة أنها تبلغ من العمر 30 عاما ولم تتزوج بسبب ظروفها الصحية: «متجوزتش علشان ظروفي الصحية ومش عارفه أعيش حياة طبيعية»، موضحة أن والدها أصبح شغله الشاغل هو مرافقتها للمستشفيات.

«إيمان»: عملية زراعة الكلى هي الحل لأعود للحياة

وأضافت أن الحل الوحيد الذي عرضه الأطباء عليها لإنهاء معاناتها من الفشل الكلوي هو إجراء عملية زراعة كلى ولكنها صدمت عندما علمت أن تكلفة العملية 400 ألف جنيه: «المبلغ كبير أوي وظروفنا على قد حالها ونفسي أرجع أعيش حياة طبيعية زي باقي البنات زمايلي»، موضحة أن أحد أقاربها عرض عليها التبرع بكليته ولكن تكلفة العملية هي العائق.

إيمان تناشد الدولة إجراء العملية لها

وتابعت: «الأطباء أبلغوني أن الفشل الكلوي قد يكون وراثي خاصة أن شقيقتي هي الأخرى أصيبت بفشل كلوي وتبرع لها أحد أفراد الأسرة بعد مساعدة أهالي قريتي في المنوفية ونجحت العملية التي أجرتها قبل ستة أشهر.. الحمد لله عملية اختي نجحت وربنا يخليها لولادها، ونفسي أعمل عملية أنا كمان وأرجع زي زمان»، مناشدة الدولة مساعدتها في إجراء عملية زراعة الكلى لأن تكلفتها كبيرة .