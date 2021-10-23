بلينكن وجوتيريش يبحثان تطورات الأوضاع في إثيوبيا وأفغانستان

بحث وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، هاتفيا، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك أفغانستان والصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي.

قلق من تفاقم الصراع في إثيوبيا

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الجانبين أعربا، خلال الاتصال الهاتفي، عن قلقهما المشترك بشأن تفاقم الصراع في شمال إثيوبيا، بما في ذلك تصاعد العنف وتأثيره على العمليات الإنسانية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وثمن وزير الخارجية الأمريكي جهود الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة الأزمة الإنسانية، وأشاد بجهود فريق الأمم المتحدة في إثيوبيا، والذي يواصل العمل في ظل ظروف صعبة.

التعاون الدولي لوقف الأعمال العدائية

وناقش وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة فرص تعزيز التعاون الدولي لوقف الأعمال العدائية الحالية، وتعزيز المفاوضات من أجل وقف إطلاق نار مستدام وتقديم المساعدة لإثيوبيا.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق تعليق جميع رحلاتها الجوية الإنسانية إلى إقليم «تيجراي» الواقع شمال إثيوبيا لأجل غير مسمى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعرب مسؤول أممي، عن قلق منظمة الأمم المتحدة، من إجبار إثيوبيا لطائرة أممية على العودة خلال رحلتها لـ إقليم «تيجراي» شمال البلاد، مشيرا إلى إجراء المنظمة تحقيقات حول ملابسات تلك الواقعة.

وقال المسؤول الأممي، إن غارات إثيوبيا على إقليم «تيجراي» شمال البلاد تسببت في عودة طائرة مساعدات أممية قبل إكمال رحلتها.

جاء ذلك بعد أن وجه الجيش الإثيوبي، أمس الجمعة، ضربة جوية جديدة استهدفت «ميكيلي» عاصمة إقليم تيجراي، وخلفت 11 مصابا وعطلت رحلة دعم إنساني للأمم المتحدة.

وجاءت ضربة، أمس الجمعة، في رابع أيام الضربات الجوية على «ميكيلي» مع تصاعد المعارك جنوبا في منطقة أمهرة.