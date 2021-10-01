مجلس الأمن يناقش طرد إثيوبيا 7 مسؤولين أمميين

يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرار حكومة إثيوبيا طرد سبعة موظفين أمميين كبار من أراضيها بدعوى تدخلهم في شؤون البلاد، في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من سوء تغذية غير مسبوق تعاني منه الحوامل والنساء المرضِّعات في إقليم تيجراي.

معانة إنسانية في تيجراي

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها، أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة، أنه من بين أكثر من 15 ألف امرأة حامل ومرضّعة خضعن للتقييم خلال فترة إعداد التقرير، تم تشخيص معاناة أكثر من 12 ألفا منهم، أي نحو 79 بالمئة، من سوء تغذية حاد، مشيرا إلى أن سوء التغذية المتوسط لدى الأطفال ما دون سن الخامسة يتخطى أيضا الحد الأقصى الطارئ عالميا البالغ 15%، ويبلغ 18%، في حين أن نسبة الأطفال الذين يعانون سوء تغذية حادا هي 2.4%، وهي أعلى من نسبة 2%، التي تصنّف عند المستوى الطارئ، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويأتي تحذير الأمم المتحدة في تقريرها عقب إعلان إثيوبيا أمس طرد 7 مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، من بينهم المديرين المحليين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

إثارة مسألة طرد الدبلوماسيين

ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين تأكيدهم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج تنوي إثارة مسألة طرد المسئولين التابعين للأمم المتحدة، خلال الجلسة المغلقة التي يعقدها مجلس الأمن، اليوم، لكن من غير المرجح تبني أي خطوات من قبله، لأن روسيا والصين أكدتا منذ زمن أنهما تعتبران النزاع في إقليم تيجراي شرق إثيوبيا شأنا داخليا لهذا البلد، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وجاء إعلان إثيوبيا طرد الموظفين الأمميين المذكورين بعد يومين من تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث من أن آلاف المواطنين في تيجراي ربما يعانون من المجاعة بسبب الحصار المفروض على تقديم المساعدات إلى الإقليم المضطرب.

إدانة أممية لطرد مسئوليها

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، في وقت سابق، عن صدمته من إعلان إثيوبيا أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة "أشخاص غير مرغوب فيهم" على أراضيها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «لقد صُدمت من المعلومات التي تُفيد بأن حكومة إثيوبيا قد أعلنت أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، أشخاص غير مرغوب فيهم».

وأضاف أن جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال.

تقدم ميداني يلوح في الأفق

ورجح مسؤول غربي رفيع أن حكومة إثيوبيا بهذا القرار تريد اختبار ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدا للرد بأي شيء سوى الأقوال على المجاعة الوشيكة بينما يلوح تقدم ميداني كبير جديد في الأفق.