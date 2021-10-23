«سعفان» يشارك في اجتماع منظمة العمل العربية بالدوحة

يغادر وزير القوى العاملة محمد سعفان، القاهرة اليوم السبت، متوجها للعاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية الأول، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك بعد اختتام أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، وحظي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن بالمنطقة العربية.

انتخاب رئيس مجلس جديد من أهم أعمال الاجتماع الأول

وقال وزير القوي العاملة، إنه من المقرر أن يكون على رأس جدول أعمال المجلس انتخاب رئيس مجلس الإدارة بعد انتخاب المجلس الجديد، وكان مؤتمر العمل العربي قد عقد بالقاهرة - دولة المقر- في ظل أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا.

انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت أعضاء أصليين في مجلس المنظمة العربية

ويذكر أن المؤتمر قد شهد برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023، كما جرى انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر، ومنير البساط من لبنان عضوين أصليين، وسعيدة نغزة عضوا احتياطيا من الجزائر، عن فريق أصحاب الأعمال، وانتخاب يعقوب بن يوسف من البحرين، حفيظ حفيظ من تونس عضوين أصليين، وعاشور تلي، من الجزائر كعضو احتياط عن فريق العمال.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد ترأس الاجتماع الثلاثي الرابع لمشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر» في شهر سبتمبر بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أكد خلاله وزير القوى العاملة أن الحكومة المصرية تسعى إلى ضرورة صياغة آلية جديدة للتواصل مع المنظمات النقابية لإيجاد مناخ مختلف للعمل داخلها لخدمة مجتمع العمل والعمال، ما يسهم في تحقيق مزيد من الإنتاجية تخدم كافة الأطراف.