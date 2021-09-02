سعفان: مؤتمر العمل العربي فرصة لتلاقي رجال الأعمال وممثلي العمال

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مؤتمر العمل العربي لم ينعقد العام الماضي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الموعد الدوري للمؤتمر كان في شهر أبريل، ولكن جرى تأجيله أيضًا بسبب الجائحة، موضحًا أن المؤتمر فرصة للتلاقي بين أطراف العمل في الدول العربية، وفرصة لتلاقي وزراء العمل مع رجال الأعمال وممثلي العمال.

طرح القضايا المهمة في المؤتمر

وأضاف «سعفان» في مداخلة هاتفية مع برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد موسى، اليوم الخميس، أن المؤتمر يشهد طرح كافة القضايا التي تهم العمال، التي تساعد على القضاء على شبح البطالة في الدول العربية.

مصر تستضيف مؤتمر العمل العربي

هذا، وتستضيف مصر مؤتمر العمل العربي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلا لرئيس الجمهورية، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويبدأ الأحد المقبل ويستمر حتى 12 سبتمبر الحالي.

يشارك في المؤتمر 16 وزير عمل عربي، و4 رؤساء و404 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية.

اجتماع لبحث الترتيبات النهائية للمؤتمر

واجتمع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، مع فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، لبحث الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ47 في القاهرة، وطرح الرؤى ووجهات النظر من الجانبين فيما يخص الترتيبات النهائية الخاصة بالمؤتمر، لمراعاة سلامة الأعضاء المشاركين وتطبيقا لسياسة الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.