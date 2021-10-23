«المهندسين العرب» يدعو لمؤتمر دولي عن الحقوق المائية في الأنهار

أصدر اتحاد المهندسين العرب، توصيات ندوة لجنة الموارد المائية بالاتحاد عبر الفيديوكونفرانس، التي عقدت بعنوان «المياه المشتركة في المنطقة العربية .. التحديات والفرص».

ضرورة ربط الأمن القومي العربي بالأمن المائي

وأوضح الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن الندوة أصدرت عدة توصيات هامة بعد أن ناقشت القضية من خلال خبراء المياه والقانون الدولى بالوطن العربي، منها ضرورة ربط الأمن القومي العربي بالأمن المائي والمطالبة بتوقيع اتفاقية للتعاون بين دول النهر الواحد؛ لإدارة وتقاسم المياه المشتركة وأيضًا ضرورة الاهتمام بدراسة موارد المياه للدول العربية وتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية لإدارة الموارد المائية.

إنشاء آلية لفض وتسوية المنازعات

وقال الحديثي، في بيان اليوم السبت: مطالبين عقد مؤتمر دولي حول الحقوق المائية للدول العربية في الأنهار المشتركة وضرورة إيجاد آلية بين الدول المتشاطئة في الأنهار الدولية للإشراف على عمليات تشغيل وتخزين وصيانة أية مشروعات عليها أو تحويل الممر المائي مع إنشاء لجان فنية بينهم لمتابعة تنفيذ هذه الآليات وكذلك أهمية إنشاء آلية لفض وتسوية المنازعات إذا فشلت حلول التعاون المشترك، لافتين إلى أنه على الدول المتضررة إحالة المنازعات إلى جهات دولية مستقلة.

توحيد الجهود العربية للحفاظ على المياه

وأضاف الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن المشاركين بالندوة طالبوا عقد ندوة خاصة لاتحاد البرلمانيين العرب؛ لتوحيد الجهود العربية للحفاظ على المياه العربية المشتركة وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على الموارد المائية تعتمد على الربط المائي والاقتصادى بين الدول العربية، مشددين على ضرورة تكثيف الاهتمام بتحلية المياه وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بالدول العربية والاهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها وأيضًا أهمية تطبيق التكنولوجيات الحديثة للتقليل من إهدار المياه.

إنشاء جيل عربي قادر على التفاوض في قضايا المياه

وأكد ضرورة تبني الإدارة المتكاملة للمياه للنهوض بالموارد المائية وربط استراتيجيات وسياسات المياه للتنمية المستدامة، مناشدًا الدول العربية بضرورة تطبيق مبدأ المشاركة وتشكيل مجلس أعلى للمياه ذو الخبرة والاختصاص من جميع التخصصات المعنية والاهتمام والتخطيط؛ لإبراز قضايا المياه العربية المشتركة في وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدًا تعزيز دور البحث العلمي في إدارة الموارد المائية مع تنمية القدرات البشرية العربية، وإنشاء جيل عربى قادر على التفاوض في قضايا المياه الدولية وتعزيز العمل والتعاون العربي في قضايا المياه المشتركة لتحقيق الأمن العربي المستدام ومستقبل أفضل للشعوب العربية.

وشدد «الحديثي»، على ضرورة تعزيز دور الإعلام العربي والترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء في التعاون على المستوى الإقليمي، مطالبًا بإنشاء تحالف دولي مشترك لدول المصب؛ كي يدافع عن حقوق المياه لدول المصبات وإعادة النظر في طريقة أساليب الري والزراعة والتوجه إلى التكنولوجيات الموفرة للمياه، وإنشاء كيان لفض النزاعات بين الدول العربية وإعداد قائمة للخبراء الفنيين والقانونيين على مستوى المنطقة العربية للاستعانة بهم، وكذلك تعظيم دور كليات الهندسة والنقابات الهندسية العربية في إيجاد حلول مستدامة تعتمد على الربط المائي بين الدول العربية.