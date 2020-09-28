مؤتمر المهندسين العرب يدعو لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة

يعقد اتحاد المهندسين العرب جلسات اليوم الثانى لمؤتمر الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة عدد من النقابات والهيئات الهندسية العربية.

وقال الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، خلال افتتاح المؤتمر، إن إمكانات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ترتبط بمدى توفر مصادر كافية ومنتظمة للطاقة المتجددة وهى متوفرة بكثرة فى منتطقتنا العربية ، و تكفل الظروف المعيشية الموائمة للسكان، ويتطلب ذلك توفير خليط متوازن من المصادر التقليدية والمتجددة، وكذلك الحد من الاثار البيئية الضارة الناجمة عن إنتاج واستهلاك الطاقة التقليدية بشكل منفرد على البيئة وصحة الانسان.

وبحسب بيان عن المؤتمر أوضح الحديثي أن الدول العربية تتمتع بمعدلات مرتفعة من مصادر الطاقة المتجددة، وقد بدأت تطور تقنيات ونظم هذه المصادر وبدء دخول عدد منها إلى حيز الاستخدام التجاري والاقتصادى منذ عده سنوات، وهو ما يفتح آفاقًا واعدة لإمكانات ستسهم فى توفير الطاقة الازمة لعملية التنمية بالعالم العربى بمعايير بيئية وصحية أمنة فضلًا عن الاستفادة الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة

وأكد الدكتور عادل الحديثي أن التوجه نحو تحقيق اكتفاء ذاتى لمصادر الطاقة المتجددة وإمدادها للمناطق الصناعية والزراعية والسكنية والنائية بتكلفة اقتصادية معقوله مقارنة بامداد الشبكات التقليدية سيؤدى إلى تحسين نوعية الحياة فى شتى المجالات لما يوفره من خدمات تعليمية وصحية واقتصادية أفضل، فضلًا عن إيجاد فرص عمل ومجالات استثمارية واعدة فى مجالات تصنيع وتركيب معدات الطاقة المتجددة وصيانتها فضلًا عن الاستثمار فى فوائضها المستمرة، خاصة أن الطاقات المتجدّدة مصدر لا ينضب وقابلة للتجديد بسرعة، ويتم الحصول على الطاقة المتجددة باستغلال الظواهر الطبيعية العادية كطاقة الرياح أو الطاقة المائية أو الطاقة النباتية أو الطاقة الشمسية أو الطاقة التى تصدر من صلب الأرض (الطاقة الجيو-حرارية).

وأشار الحديثى إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكد أن الاستثمارات في مجال الطاقة البديل "التكنولوجيا الخضراء" حققت مستوى قياسيًا وتستثمر أوروبا والولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل بشكل متزايد ومن المتوقع أن ينمو قطاع الطاقة المتجددة إلى 600 مليار العام الجارى. مشيرًا إلى أن الأمل فى توظيف الأموال في الطاقة المتجددة خاصة أنها لا تنضب وهي غير ملوثة وآمنة على البيئة، فضلا أنها لا تحتاج إلى تسويق لأن كل سلعة منتجة يتم بيعها على الفور للحكومة أو الأفراد، أو المستثمرين والشركات كما يتم استعادة رأس المال بعد فترة وجيزة ومن بعدها يمكن للمستثمر جني صافي الربح .

ودعا الحديثى الدول والشعوب العربية بجميع مكوناتها إلى تكثيف الاستخدام و الاستثمار فى الطاقات المتجددة لتعدد فوائدها خاصة مع تجدد أزمات المياه فى البلاد العربية والتى ستؤثر على انتاج الكهرباء.

وفيما يلي لينكات بعض مداخلات المؤتمر عبر الفيديو كونفرانس:

https://www.facebook.com/FAE1963/videos/651104699117073/

https://www.facebook.com/FAE1963/posts/3952451178103212