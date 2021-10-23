ريان جوسلينج ينضم لمارجوت روبي في بطولة «Barbie»

تجرى مفاوضات نهائية مع الممثل الأمريكي ريان جوسلينج، للمشاركة في فيلم «Barbie» الذي تقوم ببطولته الممثلة مارجوت روبي وتجسد الدمية الشهيرة «باربي» على الشاشة، ومن المقرر أن يقوم جوسلينج بدور «كين»، ضمن أحداث الفيلم الذي تتولى إخراجه جريتا جيرويج، بجانب مشاركتها في كتابة السيناريو مع نواه بومباخ.

مارجوت روبي تشارك في بطولة وإنتاج فيلم «Barbie»

وتقوم الممثلة الأمريكية مارجوت روبي بدور مزدوج في المشروع؛ بالإضافة إلى لعب دور البطولة في الفيلم، فإنها تشارك في الإنتاج من خلال شركتها «LuckyChap Entertainment»، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج فيلم «Barbie» في أوائل عام 2022 داخل استديوهات شركة «وارنر براذرز» في لندن، على أن يتم طرحه في دور العرض السينمائي عام 2023، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ولم يكشف عن تفاصيل الفيلم والحبكة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تقدم قصة الدمية بطريقة معاصرة مختلفة عن الأسطورة الكلاسكية لها، وذلك ما ألمحت له مارجوت روبي في تصريحات سابقة لها، قائلة: «الفيلم يمثل فرصة رائعة لإبراز بعض الإيجابية في العالم».

وأشارت الممثلة الأمريكية إلى أنها ترغب في أن يكون العمل بمثابة إلهاما للأطفال الأصغر سننا، مؤكدة أن حالة الهجوم الحالية على الفيلم لأنهم لا يعرفون ما سيكون عليه الفيلم، على حد تعبيرها.

ريان جوسلينج ينتظر عرض «The Gray Man»

وأنهى جوسلينج مؤخرًا الإنتاج في فيلم بعنوان «The Gray Man»، وهو فيلم الإثارة ذو الميزانية الكبيرة على «نتفليكس» من تأليف وإخراج جو أنثوني روسو، استنادًا إلى رواية بنفس الاسم للكاتب مارك جريني، ويؤدي خلال الفيلم شخصية عميل مخضرم في وكالة المخابرات المركزية والذي أُجبر على أن يصبح هاربًا بعد أن تعرض للخيانة، ويشاركه البطولة كريس إيفانز.

وفي الآونة الأخيرة، لعب جوسلينج دور رائد الفضاء الأسطوري نيل أرمسترونج في فيلم «First Man»، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم «Blade Runner 2049» أما هاريسون فورد.