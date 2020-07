ريان جوسلينج يشارك كريس إيفانز في فيلم جديد.. تكلفته 200 مليون دولار

يستعد الممثل رايان جوسلينج، لخوض تجربة فيلم جديد، ومن المقرر عرضع على منصة نتفلكس، ويشاركه البطولة كريس إيفانز بحسب موقع Variety.

الفيلم اسمه The Gray Man، ويخرجه كل من أنتوني روسو وجو روسو، ومقتبس من رواية لـ مارك جريني، وتكلفة إنتاج الفيلم 200 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

وأعلنت بعض التقارير عن أن ريان جوسلينج يجري مفاوضات مع المخرج الكاتب Leigh Whannell، بشأن بطولة فيلم Wolf man.

الممثل رايان جوسلينج، 40 عاما، شارك في أكثر من 40 عملا، أولها مسلسل Are You Afraid of the Dark عام 1995، وآخرها الفيلم التلفزيوني My Favorite Shapes by Julio Torres.

وترشح رايان جوسلينج لجائزتي أوسكار، الأولى عام 2007، عن دوره الرئيسي في فيلم Half Nelson

والثانية عام 2017 عن دوره الرئيسي في فيلم La La Land، والذي أخرجه Damien Chazelle.

أما كريس إيفانز ولد 13 يونيو 1981، في أمريكا، ومثل في أكثر من 50 عملا، بينها في عام 2019 أفلام Knives Out، وThe Red Sea Diving Resort، وAvengers: Endgame، وCaptain Marvel