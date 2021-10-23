الأوقاف تعلن شروط التقدم لـ10 وظائف شاغرة بمستشفى الدعاة

أعلنت الادارة المركزية للموارد البشرية في وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لشغل نحو 10 من الوظائف الإشرافية من بين العاملين بالأوقاف للعمل بمستشفى الدعاة، كما أشارت إلى أن هناك 6 شروط لشغل هذه الوظائف، وأعلنت أيضا عن رابط التقدم لتلك الوظائف.

وظائف شاغرة

وبحسب بيان وزارة الأوقاف فإن الوظائف الشاغرة في مستشفى الدعاة هي على النحو التالي:

1. المدير المالي.

2. المدير الإداري.

3. رئيس قسم الموارد البشرية.

4. رئيس قسم التكاليف.

5. رئيس حسابات مرضى الأوقاف.

6. رئيس حسابات مرضى – خاص.

7. رئيس قسم العلاقات العامة.

8. رئيس قسم الصيانة الفنية.

9. رئيس المخازن.

10. رئيس الأمن.

شروط وظائف مستشفى الدعاة

وأعلنت وزارة الأوقاف أيضا عن 6 شروط لشغل الوظائف الشاغرة في مستشفى الدعاة وهي:

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي مناسب للوظيفة المتقدم لها.

2. أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الأولى لوظائف مديري الإدارات.

3. أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثانية لوظائف رؤساء الأقسام.

4. أن يكون قد حصل على تقدير امتياز فى العامين الأخيرين.

5. أن لا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال أخر عامين وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل.

6. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.

إجراءات التقديم على وظائف الأوقاف

وبخصوص إجراءات التقديم، فقد أكد بيان الأوقاف أنه على من يرغب شغل هذه الوظائف من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ممن تنطبق عليهم الشروط، التقدم عبر الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوع حتى تاريخه من هنـــا.