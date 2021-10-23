في خطوات.. كيف تبلغ عن الآثار الجانبية للمستحضرات والمستلزمات الطبية؟

تقدم هيئة الدواء المصرية خدمة إمكانية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية، للمواطنين، حيث يقوم فريق مختص من هيئة الدواء متمثلاً في مركز اليقظة الصيدلية المصري بتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.

وقالت الهيئة إن هذا الإبلاغ عن الآثار الجانبية أمر حيوي للغاية وهام لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، كما أن المعلومات الكافية المقدمة من قبل المرضى تمكن مركز اليقظة الصيدلية المصري من تقدير مدى مأمونية المستحضرات المتداولة في بلادنا، ولذلك فإن بيانات الاتصال ضرورية من أجل متابعة الحالة واستكمال معلومات البلاغ المقدمة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خطوات وطريقة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للمستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى هيئة الدواء المصرية، وفقا لما أعلنته الهيئة، فهي هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها بأحكام قانون إنشاء الهيئة.

خطوات الإبلاغ عن الآثار الجانبية للمستحضرات والمستلزمات الطبية

- الدخول على موقع هيئة الدواء المصرية من هنــا.

- اختيار تبويب الخدمات من وسط الصفحة الرئيسية.

- اختيار تبويب أثر جانبي للإبلاغ عن الآثار الجانبية للمستحضرات والمستلزمات الطبية.

- ملء كل البيانات المطلوبة كالتاريخ والمحافظة ورقم الهاتف واسم المريض والمستحضر الطبي المشتبه به وسبب استخدام الدواء، والآثار العكسية المشتبه بها من خلال وصف الأثر العكسي وتاريخ بدء ظهور الأثر العكسي وحالة المريض الآن.

- في الخطوة الأخيرة بعد الموافقة على الإقرار بصحة البيانات المدخلة وتحمل المساءلة القانونية في حال اكتشاف عدم صحة أي من البيانات، يتم الضغط على إرسال للبت في الشكوى.

ونوهت الهيئة إلى أن التعامل مع المعلومات الواردة في التقرير يتم بسرية تامة وهي محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية؛ بما في ذلك هوية المريض ومعد التقرير، ولن يتم الإفصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.