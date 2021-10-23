«أبو شقة» يدعو الوفديين للتماسك: «أنتم حماة الحزب من محاولات الاختطاف»

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم، جميع الوفديين إلى التماسك الحقيقي من أجل حماية الحزب من أي مؤامرة تحاك ضده.. جاء ذلك خلال مؤتمر المرأة الوفدية، المنعقد حاليا بأحد الفنادق الكبرى في الدقي.

حماة الوفد

ووجّه «أبو شقة» رسالة للوفديين، قائلًا: «أنتم حماة الوفد من أي محاولات لاختطافه، أو السيطرة عليه من خلال المال السياسي الأسود، والدفاع عن تاريخ ومبادئ ومواقف حزب الوفد التي يشهد لها التاريخ وأرخ له المؤرخون بأنه عمود الخيمة في تاريخ السياسة المصرية، وكل من يغرد خارج السرب ليس له مكان في الحزب».

حزب الوفد من أقدم الأحزاب

وأكد أن حزب الوفد من أقدم الأحزاب السياسية في العالم ولا يصح أن يدخل في صراعات أو يخضع لأي ضغوطات.

وشدد رئيس حزب الوفد على أنه لن يسمح بأي صورة من الصور بذاك، لأن الوفد به شباب ونساء ورجال وشيوخ يحافظون على الحزب من أي محاولات للنيل من الحزب، بما فيه المساس بسيدات الحزب، قائلا: «سنتتبعهم بالقانون ولن يفلت أي شخص سواء الفاعل أو المحرض، ولن نسمح بوجود هؤلاء وسط هذا التاريخ العبق الوطني المشرف».

وأشار أبو شقة إلى أن المرأة الوفدية كانت أولى المشاركات في ثورة 1919 وسقطت شهيدة، موضحًا أن حزب الوفد بجناحيه يقوم على ركيزتين أساسين هما الشباب والمرأة على مدار تاريخه.