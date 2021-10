الوفد الروسي بمنتدى الشاب: مصر لديها مقومات تضعها في مصاف الدول الكبرى

قدم الوفد الروسي المشارك في منتدى الشباب المصري - الروسي، في ختام دورته الثانية، اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة المنتدى بصورة متميزة ورائعة، وسعيه المتواصل إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والتأكيد على أن العلاقة بين الشعبين تحمل طابع الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن خروج المنتدي بهذه الصورة المشرفة دليل على قدرة مصر على استضافة أكبر الأنشطة والفعاليات وتنظيمها بصورة غير تقليدية تعكس ما تملكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تكون في مصاف الدول الكبرى.

وزير الرياضة يكرم المشاركين في منتدى الشباب المصري الروسي

ومن جانبه، كرم الدكتور أشرف صبحي، وسفير روسيا لدى مصر جيورجي بوريسينكو، خلال حفل ختام المنتدى، والذي أقيم بقلعة صلاح الدين، الشباب المشارك في المنتدى.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الحفل، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وبالتعاون مع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي انطلقت فعالياتها 30 سبتمبر 2021، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أوركسترا وزارة الشباب يُحيي الحفل

تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، قدم فقرات فنية متعددة تحت قيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه، وتضمنت أغنية «take me back to cairo» من تراث الفنان المصري سمير الإسكندراني، أداء نسمه حواش، وأغنية «Man in the Mirror» من تراث الفنان العالمي مايكل جاكسون، أداء نرمين يعقوب، واختتمت الفقرات بتقديم أنشودة الأسطورة المصرية الخالدة أداء داليا شرف.

كما تضمن الحفل أيضاً عرض «ترنيمة مصرية» أداها فريق المعهد العالي للبالية بأكاديمية الفنون، وبتصميم وإخراج الدكتور عاطف عوض.