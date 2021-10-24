حسني عبدربه عن خلافه مع ميدو: ناس نقلوا كلام غلط.. (فيديو)

كشف نجم النادي الإسماعيلي حسني عبدربه، تفاصيل مشكلته مع الكابتن أحمد حسام ميدو، خلال تدريبه فريق نادي الإسماعيلي، قائلا: «تربطني بـ ميدو علاقة شخصية محترمة، ولعبنا مع بعضنا كما أننا أصدقاء خارج كرة القدم، فهو رجل محترم وتشرفت بأني تعرفت بشخص مثله، في الكرة ممكن نختلف أو تحصل مشاكل، وده اللي حصل بالفعل».

عبدربه: أخويا الحمد لله متربي وعمره ما شتم ميدو

وأضاف «عبدربه»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، السبت، «أخويا الحمد لله متربي وعمره ما شتم ميدو أو طلع لفظ مش كويس، لكن الناس اللي كانت موجودة وقتها هي اللي عملت اللي حصل ووصلت كلام محصلش من أخويا لميدو، وميدو طبعه أنه ممكن يسمع حاجة فسخن».

وتابع نجم النادي الإسماعيلي: «سمعت ميدو من يومين بيقول لو يرجع بيا الزمن تاني عمري ما هوصل للمشكلة بيني وبين حسني كده تاني، ومعنى كدة أننا بناخد خبرات في حياتنا، ومع كل موقف الزمن ممكن إزاي أعرف أحله وممكن وقت يبقى فيه رد فعل أندم عليه بعدين».

العلاقة بينا الحمد لله كويسة وطلعنا مع بعض في برنامج قريب جدا

وواصل نجم النادي الإسماعيلي: «العلاقة بينا الحمد لله كويسة وطلعنا مع بعض في برنامج قريب جدا، واتشرفت جدا إني أتواجد معاه، وأي حد يتشرف أنه يتوجد مع ميدو، هو شخصية لطيفة وجدع وحبوب وصاحب صاحبه، وأتمنى له كل التوفيق، هو ماشي في الإعلام بشكل كويس جدا، لكن الخلاف اللي حصل كان فيه نقل كلام وصل للموضوع لكده، وحسني عبدربه إنسان بسيط».