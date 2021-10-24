حسني عبدربه: علاقتي مع «فتحي» مش زي الأول.. وتعيين المدربين بالمجاملة

كشف نجم النادي الإسماعيلي حسني عبدربه، علاقته بنجمي نادي بيراميدز أحمد فتحي وعبدالله السعيد، قائلا إنه يتواصل معهما «أحمد على طول صديق، وأنا وعبدالله من وأحنا عندنا 10 سنين في مدرسة الموهوبين ومتربين مع بعض، لحد ما اتنقل للنادي الأهلي وأحمد نفس الشئ، أحمد عاوز يلعب دايما وعنده طموح أنه يبقى متواجد دايما في الأساسيين والمشاركة مع المنتخب».

أحمد فتحي كان زعلان مني جدا وعلاقتنا اتغيرت

وأضاف «عبدربه»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، السبت، «أحد الصحفيين كان بيسألني عن رأيي في انتقال أحمد فتحي للنادي الأهلي.. هو راح للفلوس ولا عشان اللعب؟، فقولتله قصة الفلوس خاصة بأحمد فتحي يتسئل عليها، لكن أحمد عاوز يلعب دايما وعنده طموح، لكن ماليا أو مش ماليا مش بتاعتي، فكتب الصحفي إني قولت حاجة لأحمد مالية فاتصل عليا وكان زعلان مني جدا».

وتابع نجم الدراويش السابق: «الموضوع ده زعلني علشان اتقال بشكل غلط وأحمد فهمه بشكل غلط، للأسف اللي وصله الكلام حد بعتز به جدا، ولكن بوظ علاقة سنين بسبب كلام، علاقتي بأحمد مش بايظة لحد دلوقتي ولسه كنت شايفه في فرح بنت عصام الحضري، وسلمنا على بعض عادي، لكن العلاقة ممكن تكون اتفهمت غلط بس مش زي الأول لسوء فهم».

وعن عمله الكروي الحالي، قال «عبدربه»، إن لديه أكاديمية القيصر لكرة القدم في الإسماعيلية، ويوجد بها ناشئون، وبعضهم سينضم للدوري باسم القنطرة، «هناك مدربون تم تعيينهم بالمجاملات وفيه ناس تستاهل».

روح حسن شحاتة رجعت المنتخب

واستكمل: «لما بشوف المنتخب النهارده ووجود شوقي والحضري ووائل ناس تشرف، وتستحق أنها تكون متواجدة، وكروش عامل شغل محترم وروح كابتن حسن شحاتة بترجع تاني».