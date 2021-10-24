رجل أعمال ودبلوماسي سابق.. «النايض» يعلن خوضه انتخابات الرئاسة الليبية

أعلن رجل الأعمال، الدبلوماسي السابق، رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، نيته الترشح لـ الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وقال في فيديو بثه على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية وفق برنامجه الانتخابي «إحياء ليبيا».

اعتذر النايض في نوفمبر 2020 عن قبول ترشيحه من بعض أعضاء الحوار السياسي لمنصب رئيس الوزراء

وكان «النايض»، اعتذر في نوفمبر 2020، عن قبول ترشيحه من قبل بعض أعضاء الحوار السياسي المجتمعين في تونس في ذلك الوقت، لمنصب رئيس وزراء الحكومة الليبية.

وقال رجل الأعمال الليبي في بيان، في ذلك الوقت، إنه يفضل التركيز على الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت موعدها البعثة الأممية في 24 ديسمبر 2021، خاصة أن الاتفاق نص على عدم أحقية ترشح رئيس الحكومة أو أعضاء المجلس الرئاسي للانتخابات المرتقبة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ويعد «النايض»، من المقربين لـ الإمارات، حيث عمل سفيرا لليبيا لدى أبو ظبي، وتربطه علاقات قوية بالقيادات الإماراتية.

وكانت صحيفة «البيان» الإماراتية، قالت في وقت سابق، إن «النايض»، يسعى للاستفادة من دعم «التيار الوطني»، ومن الانتشار الواسع لقبائل ورفلة التي ينحدر منها، وللتيار الصوفي بمختلف مدارسه المنتشرة في ليبيا.

وفي سياق آخر، قال مصدر قريب من المجلس الرئاسي الليبية، لـ «بوابة الوسط»، إن رئيس المجلس محمد المنفي، سيتوجه، اليوم الأحد إلى السعودية.

وأوضح المصدر إن الزيارة رسمية وستستغرق يومين، وهي الأولى لـ المنفي إلى المملكة منذ توليه المجلس الرئاسي، يبحث خلالها، مع المسؤولين السعوديين، العلاقات الثنائية.