الأمم المتحدة تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية وخروج المرتزقة من ليبيا

أكدت الأمم المتحدة على مواقفها من الانتخابات الليبية، وشددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، «روزماري ديكارلو»، خلال لقائها رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وعضوي المجلس الرئاسي، موسي الكوني وعبدالله اللافي، على إجراء الانتخابات في الوقت المحدد، أي 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت ديكارلو في تغريدة على حسابها على تويتر، أمس الاثنين إنها أكدت للمسؤولين الليبيين على الأهمية القصوى لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، موضحة أنها ناقشت أيضًا وضع المهاجرين وطالبي اللجوء وفقًا لشبكة العربية.

وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية كانت التقت الاثنين مع عبد الحميد الدبيبة ومسؤولين بالحكومة وعضوي المجلس الرئاسي موسي الكوني وعبدالله اللافي.

Fruitful talks in Tripoli today with Presidential Council VPs Al-Koni and Allafi, PM Debeibah, Interior Minister Mazen. Discussed timely elections, crucial importance of withdrawal of foreign forces, fighters & mercenaries from #Libya and situation of migrants & asylum seekers. pic.twitter.com/7yD5ePjOQi