بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبيبة.. 12معلومة عن عارف النايض

أعلن رجل الأعمال وسفير ليبيا السابق لدى الإمارات، رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، نيته الترشح لـ الانتخابات الرئاسية في بلاده المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكانت قناتا «العربية» و«الحدث»، قالتا في وقت سابق، إن مفوضية الانتخابات الليبية ستعلن، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

ونرصد أبرز المعلومات عن عارف النايض:

- مولود في بنغازي في عام 1962.

حصل على الثانوية العامة في «ايوا سيتي» بالولايات المتحدة

-حاصل على الثانوية العامة في «ايوا سيتي» بالولايات المتحدة ودرجة بكالوريوس الهندسة الصناعية ثم الهندسة البيولوجية من «جويلف» بـ كندا.

-قام عارف النايض بالدراسات العليا الموازية في الفلسفة الإسلامية وعلم التوحيد في جامعة «تورونتو» الكندية، ثم جامعة «جريجوريانا» بـ«روما» الإيطالية.

-شغل العديد من المناصب: مؤسس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «كلام للبحوث والإعلام»، والتي أسسها بـ دبي في عام 2009.

-في 10 أغسطس 2011، تسلم وكيل وزارة الخارجية الإماراتية نسخة من أوراق اعتماد الدكتور عارف علي النايض سفير ليبيا لدى أبوظبي.

-في 16 نوفمبر 2016، منح الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، النايض وسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده التي بذلها خلال فترة عمله ما أسهم في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

-عضو اللجنة الاستشارية بمؤسسة طابة في الإمارات.

-المستشار الرئيسي لبرنامج حوار الأديان في جامعة «كامبريدج» في كلية اللاهوت بالمملكة المتحدة.

- عمل كـ أستاذ زائر في كلية «بمبروك» بجامعة كامبريدج.

-مدير المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالعاصمة الأردنية.

- لـ النايض عدة كتب وبحوث ومحاضرات باللغتين العربية والإنجليزية.

- أدرج النايض في قائمة تضم الـ50 مسلماً الأكثر تأثيراً في العالم.