سيدة تشكو زوجها أمام القاضي: يعيش مع أخرى دون زواج وأطالب بتعويض 3 ملايين جنيه

وقفت سيدة أربعينية وسط مئات النساء اللواتي ينتظرن أمام محكمة الأسرة بشكل يومي، يبدو على وجهها مشاعر الخذلان بعد أن تحملت معاناة زوجها لمدة 12 عامًا، لتكتشف بالصدفة أنه على علاقة بأخرى، وتقرر اللجوء للقضاء.

الزوجة عاشت في جحيم لمدة 10 سنوات

ونسجت الزوجة دعواها قائلة: «عشت أكثر من 10 سنوات في جحيم حياته، كنت أتحمل إهانته من أجل أطفالنا الثلاثة، حتى يعيشوا حياة هنيئة بالقرب من والدهم، ويكملوا تعليمهم في مدارسهم الخاصة؛ لأنهم ليس لهم ذنب في اختياري الخاطئ، وعليّ أن أتحمله بمفرد».

بعد أشهر من الزواج شعرت الزوجة بتغير في تصرفات الذي اختارته، مضيفة: «كان يتركني بالأيام دون حتى سؤال بحجة أنه يعمل ويقضي بعض الوقت مع الأصدقاء، وبعدما حملت شعرت بالسعادة وتوقعت أن هذا الطفل سيعيد لنا الحياة كسابقها، لكن زاد الأمر سوءًا».

مدمن على الكحوليات ويخونها

وأضافت: أنجبت أبناءنا الثلاثة في أول سنوات الزواج، ومع مرور الوقت بدأ زوجي بتعنيفي وإهانتي أمامهم، فكنت أعترض على وضعه، لأنه كان يخونني باستمرار دون حياء، واكتشفت أنه مدمن كحول، وكان يعود للمنزل في حالة «سُكر» أمام أبنائنا في ساعات متأخرة من الليل، فكنت أصبر من أجلهم، متوقعه أنه يخونني في السر».

وتواصل الزوجة دعواها قائلة: ترك زوجي المنزل بحجة أنني أفتعل المشكلات، وأتوهم خيانته، وتركني في المنزل من أجل تربية الأطفال، حتى فشلت في إعادته من أجل أولاده بناءً على رغبتهم، لتخبرني إحدى صديقاتي بالصدفة، أنه يقيم مع امرأة أخرى دون زواج في شقة كان قد اشتراها سابقًا، وذهبت لأتأكد بنفسي ليثبت لي أن ظني كان صحيحًا، ودخلت في حالة نفسية سيئة».

الزوجة تطلب 3 ملايين جنيه تعويض

وتابعت: أنها لا تريد الطلاق أو الخلع لأن حالها أسوء منذ الليلة التي ترك زوجها فيها المنزل، لكنها تريد مسكن الزوجية لها ولأطفالها، وتريد تعويضًا مادي بـ3 ملايين جنيه عن الآثار النفسية السيئة التي تعرضت لها بسبب خيانته على مر السنيين، وتنازل عن حضانة الأطفال ليتحمل سوء أفعاله.