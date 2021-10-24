إعادة محاكمة محمود عزت في قضية «اقتحام الحدود الشرقية» بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، إعادة محاكمة القائم بأعمال مرشد الإخوان، محمود عزت، وذلك على الحكم الصادر في حقه بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، والتي تحمل رقم رقم 56460 لسنة 2013، والتي تم تأجيلها الجلسة الماضية لسماع المرافعة، والحصول على مذكرة من النيابة عن قضيتي أحداث مكتب الإرشاد والتخابر مع قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر طارق فتحي.

الإعدام لمحمود عزت والمؤبد لباقي المتهمين

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 يونيو 2015، حكمها بالسجن المؤبد لـ20 متهما، والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

إسقاط الدولة المصرية واقتحام السجون

القضية تعود وقائعها إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع «هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني»، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.