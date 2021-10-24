محاكمة المتهمين في «خلية داعش حلوان» بعد قليل

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، محاكمة المتهمين الـ 8 في قضية داعش حلوان، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية داعش حلوان»، في القضية التي حملت رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، والتي تم تأجيلها في الجلسة الماضية لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى.

التدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأسهم، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، الذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقام بالسفر للخارج التدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

ووجهت النيابة للمتهم الخامس عبدالرحمن سيد، تهم حيازة سلاح ناري، فيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.