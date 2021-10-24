حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس 3 أشخاص 4 أيام، بعد ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لمعاينة أعمال الحفر والتنقيب.

حفرة عمقها 3 أمتار للتنقيب عن الآثار

وتبين من معاينة منزل التنقيب عن الأثار بشبرا وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 3 أمتار وبقطر 3 أمتار، إضافة إلى أدوات تستخدم فى الحفر ورفع المياه وتوليد الكهرباء

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد دائرة قسم ثان شرا الخيمة.

المنزل غير مأهول بالسكان

على الفور انتقلت قوات أمن القليوبية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل عبارة عن حوائط دون سقف على مساحة 110 أمتار، وغير مأهول بالسكان، وتمكنت القوات من ضبط «أبو سريع م ح»، 65 سنة، بالمعاش، مالك المنزل، و«علاء أ ع»، 28 سنة، سائق، ومقيم في بهتيم، و«عصام أ أ»، 45 سنة، سباك، مقيم في بهتيم، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، وهي مولد كهرباء، وموتور لرفع المياه وخراطيم و«كوريك» وأحبال و«جردل» بلاستيك.

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الآثار لفحص طبيعة المكان وطبيعة أعمال الحفر وبيان ما إذا كانت المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار من عدمه وبعدها عن أقرب منطقة أثرية.