خدمات مستشفى الراعي الصالح في بنها.. 9 أنواع من الجراحات

يعد مستشفى الراعي الصالح ببنها أحد المشروعات الخيرية الصحية التابعة لمطرانية بنها وقويسنا، والتي يترأسها الأنبا مكسيموس أسقف المدينتين، وتقع في قلب العاصمة بنها في شارع سعد زغلول، وتقدم خدماتها الطبية والصحية لكل أبناء المحافظة من المسلمين والمسيحيين على حد سواء، كما ان طاقهما يتكون من أطباء مسلمين ومسيحيين من كبار الأطباء على مستوي المحافظة، ويتميز المستشفى بأسعار متميزة وخيرية في متناول الجميع.

«الوطن» تستعرض خدمات مستشفى الراعي الصالح ببنها، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

دعم قسم العلاج الطبيعي بجهاز الشوك ويف

وأعلن قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى عن تواجد جهاز الـ«شوك ويف» الحديث، والمخصص لعلاج العظمة الشوكية بالكعب وآلام الكوع، وإضطراب الدورة الدموية للمفاصل والعظام، والتخسيس الموضوعي.

وخصصت مستشفى الراعي الصالح في بنها رقم خدمة (0133260280)، للحجز والاستعلام عن الجهاز الجديد.

خدمات عيادة الجراحة العامة والأوعية الدموية

وأعلنت إدارة مستشفى الراعي الصالح ببنها، توافر عدد من خدمات الجراحة العامة والأوعية الدموية، تحت إشراف كبار الأخصائيين والاستشاريين والجراحين بنظام الطوارئ 24 ساعةن وهي كالتالي:

- استئصال المرارة جراحيا وبالمنظار.

- استئصال الزائدة الدودية.

- جراحات الثدى.

- جراحات الفتق بأنواعه.

- استئصال الغدة الدرقية.

- جراحات الشرج.

- جراحات الأورام.

- علاج القدم السكري.

- علاج دوالي الساقين.

مواعيد عيادة العيون

ووفرت مستشفى الراعي الصالح ببنها عيادة متكاملة للعيون مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر للخدمات التالية:

- الكشف المبكر عن ضعف الإبصار.

- الكشف المبكر عن المياه البيضاء.

- قياس ضغط العين.

- متابعة تأثيرات السكر على الشبكية.

- الكشف عن حالات الحول المبكر في الأطفال.

وحددت المستشفي مواعيد عمل الوحدة يوميا ماعدا الأحد والجمعة من الساعة 1 إلى 5 مساء، والاحد من 6 إلى 8 مساء.