مدبولي: «حياة كريمة» تطور 4500 قرية بأكثر من 40 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ نجاح مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة مقارنة بأي وقت مضى، خاصة في ظل تأثر دول العالم بالتغيرات المناخية التي ظهرت جليّة في الآونة الأخيرة، والتي تفرض علينا مواجهة تحديات شديدة الصعوبة، بتفشي فيروس كورونا وتسببها بأبعاد غير مسبوقة.

أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته المسجّلة التي ألقاها ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أنّ مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه، لذا شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه واستغلالها وإعادة تدويرها، وتنفيذ مبدأ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون بمجال موارد المياه العابرة للحدود.

تغطية مياه الشرب المدارة بأمان لنحو 98% من المواطنين

وفيما يتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، أوضح مدبولي، أنّ الحكومة المصرية سعت منذ العام 2014، لجعل قطاع المياه والصرف الصحي أكثر إنصافا واستدامة، وفي العام 2020 وصلت تغطية مياه الشرب المدارة بأمان لنحو 98% من المواطنين، بينما زادت نسبة الصرف الصحي المدار بأمان من 50% لـ65%.

الاستثمار في معالجة ندرة المياه وتحسين جودتها

وأكد رئيس الوزراء، أنّ تحسين خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، يمثل استثمارا حاسما في الحق في الصحة والرفاهية بالنسبة للأجيال المقبلة، ومكونا حيويا في القضاء على الفقر، موضحا أنّ الدولة استثمرت بكثافة في معالجة ندرة المياه وتحسين جودة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها، ما يساهم في توفير العمل اللائق في النظم الغذائية كثيفة العمالة وتوفير الأمن الغذائي.

وأوضح مدبولي، أنّ الدولة تسعى جاهدة لتنفيذ مشروع تنمية الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تطوير 4500 قرية بتكلفة تزيد عن 40 مليار دولار أمريكي، والقضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي.