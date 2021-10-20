«مدبولي» يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الدلتا الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عصام جلال، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، المشرف على مكتب الوزير، والدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة ما تم تنفيذه في هذا المشروع القومي الذي يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة تسعى من خلاله لتحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة مساحات زراعية جديدة، وتوفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، وهو ما يحقق التنمية بوجه عام.

التنسيق بين الوزارات لإزالة المعوقات أمام المشروع

وأكد «مدبولي» على ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق الغاية المنشودة من تنفيذ هذا المشروع الضخم، وبما يسهم في إزالة المعوقات التي قد تواجه عملية التنفيذ، للانتهاء منه وفق الخطط الزمنية له.

وخلال الاجتماع، قدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عرضا شمل الموقف الحالي لأراضي مشروع الدلتا الجديدة وتوزيعاتها والجهات التابعة لها، كما شرح موقف المساحة المستبعدة من الدراسات التقديرية، والمساحات الأخرى المستغلة بالأنشطة الزراعية، ومصادر الري لكل مساحة، إلى جانب توضيح المحاصيل الحالية المزروعة في المساحات المستغلة، كما قدم خريطة تفصيلية توضح صلاحية أراضي المشروع، وبيان دراسات حصر وتصنيف وتقييم التربة والمساحات الصالحة للزراعة.

محاور التراكيب المحصولية المقترحة

وأكد وزير الزراعة أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، فيما يتعلق بالمساحات المستهدف زراعتها وفقاً لمصادر وكميات مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة، كما قدم محاور التراكيب المحصولية المقترحة، والمقسمة إلى ثلاثة محاور، تشمل تقليل الفجوات في المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الصادرات الزراعية، وتنمية المحاصيل التصنيعية، إلى جانب الأنشطة التكاملية المرتبطة بالتراكيب المحصولية المقترحة، بما تتضمنه من أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، وأنشطة التصنيع الزراعي.

وعرض اللواء عصام جلال، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، وما يتم من أعمال لتوصيل المياه للأراضي المستصلحة، موضحا أنه تم الانتهاء من التصنيف الحقلي لعدد كبير من قطع الأراضي المستهدفة، من حيث كونها تصلح للزراعة أم لا، إلى جانب تصنيف التربة نفسها، سواء كانت أراضي صخرية، أو كثبانا رملية، وغيرها من التصنيفات المهمة في الدراسة القائمة، كما يتم حاليا استكمال بيان حصر هذه التصنيفات للمساحات الأخرى المتبقية تباعا.