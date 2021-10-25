الإفتاء توضح الممنوع والمسموح بملابس المرأة.. والتوقيت الأنسب لارتداء الحجاب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الضوابط الشرعية للزي الذي يجب أن تلتزم به الفتيات، تتمحور حول 3 مطلوبات، وهي ألا يصف ولا يشف ولا يكشف، كما أوضحت الدار أن وقت وجوب ارتداء الفتاة للحجاب بالبلوغ إما بالسن أو نزول الحيض، وتناولت في أكثر من فيديو بثته على قناتها بموقع «يوتيوب» الممنوع والمسموح بملابس المرأة في الإسلام.

الممنوع والمسموح بملابس المرأة في الإسلام

وعن الممنوع والمسموح بملابس المرأة في الإسلام، فقد ذكرت الدار في فيديو بثته على قناتها بموقع «يوتيوب» بعنوان «مواصفات الزي الشرعي للمرأة»، أن الشرع الشريف يطلب من كل إنسان أشياء معينة، ومن ضمن المطلوبات من المرأة مثلا ستر العورة، وحدد الشرع الشريف مواصفات للحاجة التي تستر العورة، ولم يحدد مسميات لها ولم يقل «بنطلون أم جلباب أم خمار أم عباءة أو بلوزة لم يقل تلبس ماذا بالضبط».

وواصلت الدار حديثها عن المسموح والممنوع بملابس المرأة في الإسلام قائلة على لسان أحد أمناء الفتوى: «حدد الشرع أن ستر العورة بالنسبة للمرأة يجب أن يكون بثوب لا يشف لا يكشف ولا يصف البدن والعورة، والوصف هنا ليس وصف الرجل مثلا، لكن بمعنى ألا يكون محددا ومجسما للعضو تجسيما شديدا، كأن الشخص الذي يسير بهذه الهيئة التي بها وصف وتحديد شديد، كأنه غير مرتديا لشيئ».

مواصفات الزي الشرعي

وقالت الإفتاء إن الشرع ينهي عن أن ترتدي المرأة الملابس التي تتصف بـ 5 صفات هي:

1- الملابس الشفافة.

2- الملابس الكاشفة.

3- الملابس الممزقة.

4- الملابس القصيرة.

5- الملابس التي تصف الجسم وصفا دقيقا.

الزي المسموح للمرأة بارتداءه

وواصلت الإفتاء: «لكن الزي إذا كان واسعا لا يصف ولا يشف ولا يكشف فيجوز ارتداءه، وقد يكون ارتداء المرأة للبنطلون الواسع الذي لا يصف ولا يشف ولا يكشف وفوقه شيئ يصل إلى ما تحت الركبتين أكمل في ستر العورة وأيسر في ركوب المواصلات، ومن أرادت عدم ارتداء البنطلون وأرادت ستر عورتها بشئ آخر فلا يوجد مشكلة».

متى ترتدي الفتاة الحجاب

وتلقت دار الإفتاء سؤالا آخر من شخص يقول «متى ترتدي ابنتي الحجاب»، وأكدت الدار أن الحجاب مرتبط بالبلوغ، وهو ليس له سن فهناك من تبلغ من 9 سنوات وأخرى تبلغ وهي لديها 12 سنة، وحتى 15 عاما.

وقالت الدار في فيديو آخر لها إن البلوغ إما بالحيض أو السن لمن تبلغ 15 عاما، وتأخر حيضها لسبب طبي على سبيل المثال، وتابعت: «مطلوب من ولي الأمر أن يعود أولاده من وقت مبكر على الصلاة للأولاد والبنات وأعمارهم 7 سنوات، والحجاب للبنات»، ناصحا بأن يتم ذلك بالتدرج حتى تتعود عليه الفتاة وتحبه.