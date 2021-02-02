«الإفتاء» توضح حكم «حجاب المرأة» ومواصفات ملابسها

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا حول حجاب المرأة ومواصفات لبسها.

وقالت الدار: حجاب المرأة المسلمة واجب ديني إذا بلغت سن التكليف، فيجب عليها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفيها، ويجوز لها أن تكشف شيئا من جسدها غير الوجه والكفين للحاجة أو للضرورة؛ كالكشف عند الطبيب مثلا.

ولا يشترط أن تكون ثياب المرأة سوداء اللون أو ما يقارب السواد من الألوان القاتمة، بل يجوز للمرأة أن تلبس من أنواع الثياب وألوانها ما تشاء، بشرط أن يستر الجسد، ولا يتعمد فيه إبراز مفاتن المرأة.

حكم حجاب المرأة المسلمة

وفي فتوي علي الموقع الرسمي للدار حول ما حكم حجاب المرأة المسلمة، وما الرد على من أنكر فرضية الحجاب؟ قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية، إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر من الذراعين عند التعامل، وأما وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفا ولا خلفا؛ إذ هو حكم منصوص عليه في صريح الوحيين الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.