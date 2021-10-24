اتحاد الكتاب العرب ينعى وزير الخارجية والثقافة التونسي السابق

نعى الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور عبد الباقي الهرماسي وزير الثقافة التونسي السابق، الذي وافته المنية أمس السبت، عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك في بيان صحفي، جاء فيه: «يتقدم الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي ورؤساء اتحادات وروابط وجمعيات وأسر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بخالص العزاء إلى مثقفي الشعب التونسي الشقيق وكتابه، في وفاة الدكتور عبد الباقي الهرماسي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 84 عاما».

من هو عبد الباقي الهرماسي؟

وقال رئيس الاتحاد، في بيان له، إن عبد الباقي الهرماسي أستاذ علم اجتماع تونسي، تولى منصب وزير الثقافة (1996 - 2004)، وذلك قبل تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية.

وتابع أنه حصل في عام 1959 على شهادة البكالوريا في معهد كارنو، ثم على الإجازة في الفلسفة في جامعة السوربون في باريس عام 1962، قبل أن يحصل على دكتوراه الفلسفة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي عام 1971.

وواصل أنه عمل بالتدريس في جامعة تونس وبيركلي في الولايات المتحدة، بين (1970 - 1992) ليعين بعدها سفيرا لتونس لدى اليونسكو.

الألسكو تنعي الهرماسي

وفي سياق متصل، نعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألسكو»، الراحل في بيان صحفي، جاء فيه: «تنعى المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عبد الباقي الهرماسي وزير الثقافة الأسبق بالجمهورية التونسية الذي وافته المنية يوم السبت 23 اكتوبر2021».

وتقدم الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة بالتعازي إلى عائلة الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.