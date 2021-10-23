تطورات الحالة الصحية لوزير الثقافة الأسبق جابر عصفور

أعلنت زوجة الدكتور جابر عصفور، الدكتورة هالة أحمد فؤاد، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، تحسن الحالة الصحية للدكتور جابر عصفور وزير الثقافة سابقا، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله أحد مستشفيات القاهرة.

وأضافت «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الدكتور جابر عصفور خرج من المستشفى بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية؛ إثر تعرضه لأزمة صحية، وهو حاليا بصحة جيدة، وموجود في بيته».

من هو جابر عصفور؟

الدكتور جابر عصفور المولود في 1944، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة في 1965، ثم استكمل دراساته العليا بالحصول درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراه في 1973.

عمل «عصفور» أستاذا زائرا بعدة جامعات عربية وأجنبية، بينها «جامعة وسكونسن في ماديسون، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة».

كان أمينا للمجلس الأعلى للثقافة، وأسس المركز القومي للترجمة وعمل مديرا له من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، كما يعتبر من الأعضاء المؤسسين في المجلس القومي للمرأة.

جابر عصفور وزيرا للثقافة مرتين

تولى جابر عصفور منصب وزير الثقافة في حكومة الفريق أحمد شفيق، بعد ثورة يناير 2011 تحديدا يوم 31 يناير لكنه استقال من وزارة الثقافة في 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ليعين مرة أخرى وزيرا للثقافة من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.

«عصفور» ألف وترجم وشارك في ترجمة عشرات الكتب في مجال النقد والأدب، من بينها «محنة التنوير» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، (1993).

جوائز حصل عليها جابر عصفور

حصل وزير الثقافة الأسبق، على العديد من الجوائز من بينها: « جائزة أفضل كتاب فى الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي، القاهرة 1995، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس، أكتوبر 1995، جائزة اليونسكو للثقافة العربية - الشارقة للثقافة العربية - باريس 2008، الجائزة التقديرية فى مجال الأدب في 2007، وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب، فبراير 2010، جائزة النيل (2019)».