محمد توفيق «شيخ الممثلين».. أتقن الأدوار الصعبة وكرمه عبدالناصر والسادات

يلقب بـ«شيخ الممثلين»، حيث إنه أمضى سنوات وعقودا طويلة من حياته في عالم الفن، وعمل مع معظم أجيال النجوم، وأتقن الأدوار المعقدة الصعبة، حتى ولو كانت ثانوية.. فتجده مرة في دور مدمن أو مجنون أو ضابط يُخفي هويته.. إنه الراحل محمد توفيق.

وتمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد توفيق، الذي ولد في 24 أكتوبر 1908، ورحل عن عالمنا في عام 2003، ولكنه استطاع أن يقدم مسيرة فنية ناجحة ومتنوع.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان الراحل محمد توفيق.

اسمه بالكامل محمد حسن توفيق، الذي ولد في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، ثم انتقل مع أسرته بعد ذلك للعيش بمنطقة حلوان، في مدينة القاهرة، واستطاع الالتحاق بمعهد التمثيل، في مطلع الثلاثينيات بعد تأسيسه.

دراسة محمد توفيق

سافر إلى المملكة المتحدة لكي يدرس التمثيل، وتعلم على يد الفنان الراحل لورنس أوليفية، كما أنه عمل مخرجاً في الإذاعة البريطانية، ليعود إلى مصر بعد ذلك في مطلع الأربعينيات، ليحقق بعد ذلك نجاحاً باهراً ومتميزاً.

أولى أعمال الفنان محمد توفيق في السينما

رشحه المخرج نيازي مصطفى لبطولة فيلم مصنع الزوجات، بعد عودته من المملكة المتحدة، الذي تم طرحه في عام 1941، من إخراج وتأليف نيازي مصطفى، وتشارك في تقديم هذا العمل كوكبة كبيرة من النجوم، مثل: محمود ذو الفقار، أنور وجدي، دولت أبيض، وغيرهم من الفنانين، ليشارك بعده في فيلم «الشريد»، في عام 1942، من إخراج هنري بركات، وتأليف فتوح نشاطي، لتتوالى عليه بعد ذلك العديد من الأعمال السينمائية.

محمد توفيق يخوض تجربة الدراما

خاض توفيق، تجربة الدراما لأول مرة من خلال مسلسل «الظلام»، الذي تم عرضه في عام 1966، إخراج عبد المنعم شكري، وتأليف يوسف عز الدين عيسى، وتتابعت بعد ذلك أعماله الدرامية العديدة، التي كان من أشهرها «يوميات ونيس ج2»، عام 1995، من إخراج أحمد بدر الدين، وتأليف مهدي يوسف.

تكريم محمد توفيق من رؤساء الدولة

حصل توفيق، على العديد من الجوائز والأوسمة، فقد منحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وساماً في عام 1967، وحصد وساما آخر للعلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في عام 1979.