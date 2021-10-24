هيئة الدواء تحذر من التداخلات الدوائية: آثارها الجانبية غير متوقعة

حذرت هيئة الدواء المصرية، من المخاطر المترتبة على التداخلات الدوائية دون استشارة طبيب، مشددة على ضرورة إخبار مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة بالأدوية التي يتمّ تناولها لتجنب حدوث ما يُعرف بالتداخلات الدوائية.

وأوضحت الهيئة، أنَّ التداخلات الدوائية تنقسم إلى 3 أنواع وهي: «التفاعل بين دواء وآخر، أو بين الدواء والغذاء، أو نتيجة تعارض الدواء مع الحالة الصحية للمريض وما يعانيه من أمراض أخرى تؤثر على فعالية الدواء».

وأكّدت هيئة الدواء، أنَّ التداخلات الدوائية قد تقلل من فعالية بعض الأدوية، أو تؤدي إلى زيادة تأثير البعض الآخر، أو حدوث آثار جانبية غير متوقعة أكثر سوءًا من التي يسببها الدواء بمفرده.

إرشادات وتعلميات هيئة الدوء

وأوضحت أنَّ هناك مجموعة من الإرشادات والتعليمات يجب أن يتبعها المواطن لتجنب مخاطر التداخلات الدوائية، ومنها: «إخبار الطبيب المعالج أو الصيدلي بالأدوية التي يتمّ تناولها بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية، إضافة إلى النظام الغذائي والتاريخ المرضي وذلك قبل وصف دواء جديد، طلب النشرة الداخلية للمستحضرات الصيدلية من الصيدلي وذلك لما تتضمنه من معلومات هامة عن التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معها».

وتتضمنت الإرشادات أيضًا استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي بخصوص العلامات والأعراض المحتملة في حالة حدوث تداخلات دوائية وكيفية متابعتها والتعامل معها، استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأدوية التي تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية، وكذلك الأدوية التي تسبب الحساسية.

تحذيرات من خطورة التطبيب الذاتي

وحذرت هيئة الدواء المصرية، من خطورة التطبيب الذاتي، كذلك تناول الأدوية دون الحاجة إليها؛ لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب علية من أضرار صحية بالغة.

ورحبت الهيئة بجميع الاستفسارات والاستشارات الدوائية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، كما يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية عن طريق: الإيميل pv.followup@edaegypt.gov.eg أو الموقع الرسمي للهيئة www.edaegypt.gov.eg، وذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على سلامة المواطن المصري، وتعميق ثقافة الاستخدام الآمن والفعال للمستحضرات الدوائية.