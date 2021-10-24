«شعراوي»: الدولة تعمل بخطى سريعة نحو تنمية الصعيد

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، إن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر، وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستويى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

دعم الاقتصاد المحلي

وأكد ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج، والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، ودعم مكون التكتلات الاقتصادية ووضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي يتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في محافظتي المرحلة الثانية بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وبدأت التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظتى أسيوط والمنيا، اليوم، خطوات تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي في أسيوط والمنيا، وذلك بعقد جلسات استماع ولقاءات مفتوحة مع المواطنين لاستطلاع رأيهم في المشروعات المطلوبة والخدمات والمرافق التي تحتاجها قرى ومراكز المحافظتين والأولويات في تلك المشروعات ستكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات ودعم التكتلات الاقتصادية، ومن المتوقع دعم أكثر من 1000 مشروع بالمحافظتين.

الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط

ومن جانبها، دعت محافظة أسيوط، المواطنين، إلى المشاركة في جلسة الاستماع ومناقشة مقترحاتهم للمشروعات التي يتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022-2023 ومتوسطة الأجل 2022-2025، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي.