التنمية المحلية: المحافظات ملتزمة بقرارات مواجهة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية ملتزمة بكل ما يصدر من قرارات عن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم منح العاملين بديوان عام الوزارة تطعيمات فيروس كورونا بالتنسيق مع الصحة، كما يتم تطعيم العاملين بالمحافظات من ديوان عام وأحياء ومركز ومدن للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن ما صدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأي موظف لم يحصل على اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بداية من 15 نوفمبر المقبل، سيتم تطبيقه من أجل الصالح العام في كل المصالح الحكومية داخل الأحياء وأيضا في الوزارة، كما لن يسمح لأي مواطن دخول الحي أو المحافظة أو مقر الوزارة إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك مطلع ديسمبر المقبل.

تسجيل البيانات

ودعا قاسم، أي موظف داخل أروقة الحكومة أو مواطن عادي سرعة تسجيل بياناته على موقع وزارة الصحة للحصول على مصل كورونا بشكل فوري، وما زال أمام الموظفين مهلة للحصول على اللقاح وتم منح موظفين الوزارة الجرعتين خلال الفترة الماضية، وعقوبة أي موظف لم يحصل على لقاح كورونا سيتم منعه من الدخول ويخصم من رصيد إجازاته مع اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه، والعقوبة ليست الهدف وإنما الحفاظ على صحة المواطنين في ظل وجود وباء كورونا.

تعليمات القاهرة بشأن كورونا

من جانبها، أصد عدد من المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة تعليمات إلى رؤساء الأحياء بعدم السماح بدخول أي موظف، لم يتلقَ التطعيم ضد فيروس كورونا إلى الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة بعد 15 نوفمبر المقبل، وأيضا ممنوع دخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بداية من مطلع ديسمبر المقبل، موضحا أن وزارة الصحة وفرت الأمصال للمواطنين، وكل الفئات المستهدفة حرصًا على صحة المواطنين، مع التأكيد على مديرية الصحة بالقاهرة ضرورة الانتهاء من تطعيم العاملين قبل 15 نوفمبر المقبل، وتوفير وحدات متنقلة لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.