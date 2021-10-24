تعاون بين البنك الزراعي ومصر لتأمينات الحياة لخدمة قرى حياة كريمة

وقع البنك الزراعي، اليوم، اتفاقاً، مع شركة مصر لتأمينات الحياة، يتيح من خلاله البنك للشركة؛ تسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية للأفراد والشركات من خلال 100 فرع من فروع البنك بالمراكز والقرى، والتي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

ويتيح البنك الزراعي، وفقا للاتفاق، خدمات التأمين البنكي في هذه الفروع بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة في إطار المساهمة في تنفيذ أهداف المبادرة من خلال إتاحة كافة خدماته المصرفية والمالية وضمان وصولها بكفاءة بأفضل المعايير المصرفية لقطاع عريض من سكان الريف تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بما ينعكس على تحسين مستوى الدخل للسكان.

جهود البنك لتنويع خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية

ومن جانبه، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن هذه الخطوة تعزز جهود البنك لتنويع خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية لتلبية كافة احتياجات عملائه من كافة شرائح المجتمع بما يسهم في تحقيق الشمول المالي؛ تنفيذا لتوجيهات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مؤكداً أن توقيع الاتفاق يواكب الاحتفال بفعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي، واليوم العالمي للادخار؛ بما يؤكد مساعي البنك لكي يصبح بنك الشمول المالي في مصر.

كما عبر «فاروق» عن سعادته بالتعاون المثمر بين البنك الزراعي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، مؤكداً أنها إحدى الشركات الوطنية المتميزة في تقديم الخدمات التأمينية وأن توقيع اتفاق التعاون معها يمثل بداية لإطلاق خدمات التأمين البنكي لأول مرة في قرى الريف المصري من خلال إتاحة تلك الخدمات مستقبلاً عبر جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري حرص على البدء في إتاحة خدمات التأمين البنكي في 100 فرع من فروع البنك في مراكز وقرى حياة كريمة، وذلك مساهمة من البنك في تنفيذ أهداف تلك المبادرة التاريخية التي تغير وجه الحياة في الريف؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبدوره، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن الشركة تعمل على التوسع وتطوير المنتجات والخدمات التأمينية للعملاء ومن بينها التأمين البنكي الذي أصبح داعماً رئيسياً لتحقيق طفرة بنشاط التأمين بالتعاون مع القطاع المصرفي.

تقديم خدمات متميزة للعملاء

وأثنى على التعاون مع البنك الزراعي المصري، والذي يحقق العديد من الفوائد للطرفين، وتنعكس أثاره على تقديم خدمات متميزة للعملاء، مؤكدا أن البنك الزراعي المصري من أكثر البنوك انتشارا في كافة محافظات الجمهورية، وبالتالي يسهم ذلك الانتشار في دعم الشمول المالي عبر توفير منتجات وحلول الشركة التأمينية من خلال فروع البنك للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات التأمينية، ما يساعد على تحقيق أهدافهم المالية ويؤمنهم ضد المخاطر، مؤكدا أن الشركة تعمل على توفير برامج تأمينية متنوعة تلبي احتياجات قطاع عريض من سكان الريف خاصة الفلاحين وصغار المزراعين وكافة العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.