التخطيط: العقدة رئيسا للجنة اختيار المتقدمين لإدارة الصندوق السيادي

اختارت الحكومة، محافظ البنك المركزي الأسبق، فاروق العقدة، لرئاسة اللجنة التي ستتولى الاختيار من بين المرشحين المتقدمين لإدارة أول صندوق سيادي مصري، بحسب الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإداري.

وقالت السعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وضع النظام الأساسي للصندوق السيادي، مؤكدة أن الدولة تستهدف الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي تتميز بعائد استثمار مرتفع والتي من بينها قطاع البتروكيماويات والأدوية والسياحة.

الدولة المصرية أسست الصندوق السيادى وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية عام 2018

وأسست الدولة المصرية صندوقا سياديا في عام 2018، وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، واحتل صندوق مصر السيادي المركز الـ11 بين باقي الصناديق العربية بإجمالي أصول مدارة 11.9 مليار دولار، بينما حل بالمركز 41 عالميا، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية «SWFI»، فإن الصناديق السيادية العربية البالغ عددها 13 صندوقًا تستحوذ على 32.4% من إجمالي الأصول المدارة لأكبر 100 صندوق سيادي في العالم البالغة قيمتها 8.6 تريليون دولار، ويبلغ إجمالي الأصول المدارة من الصناديق العربية 2.77 تريلون دولار، مقارنة مع 2.52 تريليون دولار في مارس الماضي.

استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل ورفع معدلات النمو

ويهدف صندوق مصر السيادة إلى استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورفع معدلات النمو، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة واستثمارها، كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة وتعد توطين الصناعة في مصر أحد أولويات صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى مساهمته في حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة، ويساهم في توفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة.