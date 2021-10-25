الهند تعلن ظهور إصابة جديدة بفيروس «زيكا» في أراضيها

اكتشفت السلطات الصحية الهندية، أمس الأحد، إصابة جديدة بفيروس «زيكا» في ولاية أوتار براديش الواقعة شمال البلاد، وقالت وكالة «برس ترست» الهندية للأنباء، إن المريض ضابط في سلاح الجو الهندي بمنطقة كانبور في أوتار براديش.

وبعد بدء ظهور أعراض غامضة على المريض، تم الحصول على عينات دمه وإرسالها إلى المعهد الوطني للفيروسات في مدينة بوني الجنوبية الغربية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبعد الكشف عن الحالة، تم إرسال عينات لأكثر من 20 شخصا كانوا على اتصال بالمريض إلى المعهد الوطني للفيروسات لفحصها.

ولاية «ماهاراشترا» سجلت أول إصابة بـ «زيكا» في يوليو الماضي

وفي 31 يوليو الماضي، سجلت ولاية «ماهاراشترا»، ثالث أكبر الولايات الهندية من حيث المساحة، أول حالة إصابة بـ «فيروس زيكا» في قرية بيلسار، لتصبح في ذلك الوقت، الولاية الثانية بعد ولاية كيرالا التي تبلغ عن حالة.

وفيروس زيكا هو أحد الفيروسات المصفرة التي ينقلها البعوض، وذكرت منظمة «الصحة العالمية»، انه تم التعرف على الفيروس في القرود بـ أوغندا في عام 1947 من خلال شبكة لرصد الحمى الصفراء.

كما تم اكتشاف الفيروس في البشر في عام 1952 في أوغندا وتنزانيا، كما تم تسجيل فاشيات زيكا في أفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ.

وأوضحت «الصحة العالمية»، أنه في الفترة من ستينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي، وجدت حالات العدوى البشرية في شتى أنحاء أفريقيا وآسيا وكانت مصحوبة عادة باعتلال خفيف.

وأشارت المنظمة، إلى أن فترة حضانة المرض، غير واضحة، ولكنها لا تستغرق على الأرجح إلا أيام قليلة، مضيفة أن أعراضه تشبه أعراض العدوى بالفيروسات الأخرى مثل حمى الضنك، وتشمل الحمى والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة وألم العضلات والمفاصل والتوعك والصداع.

وعادة ما تكون الأعراض خفيفة وتستمر لمدة تتراوح ما بين يومين و7 أيام.