مزارع يطعن شابا تحرش لفظيا بابنته في سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، شاب مصاب بجرح طعني شبه نافذ في الصدر، وتبين من تحريات ضباط المباحث أن سبب الواقعة قيام المصاب بمعاكسة فتاة أثناء سيرها في الشارع فطعنه والدها بسكين، وجرى حجز المصاب تحت الملاحظة الطبية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وألقت الشرطة القبض على المتهم وضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بطعن شاب

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة طما من مستشفى طما المركزى بوصول «محمد.ع.ا»، 33 سنة مزارع ويقيم دائرة مركز طما مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بمنتصف الصدر، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال المصاب اتهم «ناصر.م.ز»، 54 سنة مزارع، ويقيم بدائرة المركز بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته، أثناء سيره في الشارع بدائرة المركز، وتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، تم ضبطه والآداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المصاب بمعاكسة ابنته، وأضاف ان ابنته عندما عادت إلى المنزل أخبرته بقيام الأول بمعاكستها أثناء سيرها في الشارع فتوجه إليه وطعنه بسكين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.