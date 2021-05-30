«راح يعاتبه اتقتل».. القصة الكاملة لمقتل بائع بالمرج بعد معاكسة زوجته

«اللي حصل وأنا راجعة حوالي الساعة 9 بالليل علشان بشتري جهازي مع مرات أخويا نزلنا من التوكتوك قدام محل عصير في شارع كوبري الأنابيب شارع محمد نجيب بمنطقة المرج، لقيت المتهم (حسن. ع. أ، 36 عاما، بائع نظارات) اللي بيقعد عندنا في المنطقة بيعاكس مرات أخويا وبيقولها (يا بطل)، لما قولتله عيب كده دي زي أختك فضل يشتمنا، وبدأ يجري ورانا لغاية ما وقعت على الأرض قام وزقني في كتفي ومرات أخويا كانت كلمت أخويا المجني عليه (سيد. ص.م) وقالتله في واحد بيعاكسنا، راح جاي على طول ولما شاف حسن ماسك السكينة بدأ يعاتبه قام ضربه بالسكينة في صدره وأخويا وقع على الأرض والمتهم جري، بعدها تم نقل المجني عليه لمستشفى اليوم الواحد وأخبرونا أنه مات»، بهذه الكلمات بدأت شقيقة المجني عليها حديثها أمام النيابة العامة والتي تسرد فيها تفاصيل واقعة قتل شقيقها بعدما دافع عن زوجته وشقيقته.

بلاغ بوصول جثة

تعود أحداث القضية التي تحمل رقم 29063 لسنة 2020 جنايات المرج، عندما تلقي قسم شرطة المرج، بلاغا من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول المجني عليه «سيد» جثة هامدة ولا يوجد به أي نبض أو علامات حيوية ومصاب بحرج نافذ في الصدر من الجهة اليسري.

مشاجرة بين المتهم والمجني عليه

وبالانتقال لمكان الواقعة وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم «حسن» بسبب خلافات حدثت بينه وبين المجني عليه على أثر قيامه بمعاكسة زوجه المجني عليه مما أدى إلى حدوث مشاجرة بينهما وقام كلا منهم بالتعدي على الآخر بسلاح أبيض، وإصابة المجني عليه بطعنة نافذة في الصدر مما أدى إلى وفاته.

السجن المشدد 15 عاما

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم للوقوف على أسباب الوفاة، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية والتي أصدرت حكمها ضد المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي وعاشور فرج عنتر.