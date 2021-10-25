مدير الكلية الحربية: خريجو الكليات العسكرية يستطيعون تنفيذ «أي مهام»

قال اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، إنّ الضباط الجدد الذين شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل تخريجهم، جرى إعدادهم وفق خطط علمية مدروسة بشكل متميز، سواء على الجانبين النظري أو العملي، حتى يستطيعوا حمل أمانة الدفاع والزود عن أمن الوطن واستقراره، وتنفيذ أي مهام يتم تكليفهم بها.

وأضاف مدير الكلية الحربية لـ«الوطن»، على هامش حفلة تخريج الكليات العسكرية، أنّ الطلبة يقضون مدة لـ«التعايش العملي» داخل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، ويخوضون أثناء فترة دراستهم «مهام فعلية» بهدف الاحتكاك بطبيعة العملي الفعلي المقبلين عليه في الوحدات بعد تخرجهم.

ولفت اللواء أشرف سالم، إلى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، بالاهتمام بـ«معركة الوعي»، موضحا أنّ طلبة الكليات العسكرية هم أمانة داخل تلك الكليات، ويقدرون تلك الأمانة منذ لحظة قبول الطلبة وانضمامها للدراسة، حيث يتم العمل على بناء شخصيتهم وفقا للتقاليد العسكرية، لتنمية عقيدة الولاء والانتماء للوطن، وتشكيل الوعي الصحيح والسليم ضد كل ما يستهدف عقولهم أو الوطن.

وأشار مدير الكلية الحربية، إلى وجود تعاون وثيق مع بعض الدول الصديقة والشقيقة في المجالات العلمية المختلفة، حيث يتم إيفاد مجموعة من الطلبة المتفوقين علميا وانضباطيا للعديد من الأكاديميات العسكرية حول العالم، كما يتم استقبال طلبة وافدين من دول شقيقة مثل السعودية، والكويت، واليمن.

وهنأ اللواء أشرف سالم، الشعب المصري، والضباط الجدد وأسرهم، وجميع الطلبة، على الأداء المتميز الذي ظهروا عليه خلال «حفل التخرج».

ووجّه مدير الكلية الحربية، رسالة للطلبة الخريجين، قائلا إنّهم انضموا من اليوم إلى صفوف قواتنا المسلحة كدماء جديدة تُضخ في شرايينها، متمنيا لهم التوفيق في الحياة العملية، وطالبهم بالعمل الجاد والحفاظ على الانضباط العسكري، ومتابعة كل ما يستجد في مجال عمله، والإخلاص لله وللوطن، وأتمّ حديثه: «هم ضباط اليوم، وقادة المستقبل بإذن الله تعالى».