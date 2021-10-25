مدير الكلية البحرية: دربنا الضباط الجدد على حماية «الأهداف الاقتصادية»

قال اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، مدير الكلية البحرية، إنّه جرى تطوير جميع المناهج الدراسية في الكلية لتواكب الوحدات والأسلحة الجديدة والحديثة المنضمة للخدمة في صفوف القوات البحرية خلال السنوات القليلة الماضية، تزامنا مع الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير الشامل للقوات البحرية، وهو التطوير الذي يتم عبر 3 محاور، أولها الفرد المقاتل وهو مجال عملنا، والتسليح، والبنية التحتية، ومن ثم تضم المناهج المطورة الأسلحة الحديثة، واتزانها القتالي، وقدراتها.

وأضاف مدير الكلية البحرية لـ«الوطن»، أنّ تطوير الكلية البحرية تضمّن تطوير منظومة التعليم لتصبح رقمية، لتتيح تحميل كل ما يريده الطالب إلكترونيا، وإمكانية دخوله على شبكة للمعلومات العسكرية، وحصوله على مراجع عسكرية ومدنية إلكترونيا، مشيرا إلى وجود تعاون مع مكتبة الإسكندرية لتوفير بعض الكتب الرقمية للطلاب.

وأشار إلى استمرار تنفيذ معسكرات تدريب داخلية وخارجية، حيث تستهدف المعسكرات الداخلية تعريف الطالب على مسرح العمليات البحري في نطاق البحرين المتوسط والأحمر، والمياه الإقليمية المصرية، والأهداف الاقتصادية للدولة في البحر وكيفية تأمينها، والجزر الحاكمة والخلجان، وقناة السويس، موضحا أنّ التدريب يكون عملي، ومكثف جدا.

ولفت اللواء محمود فوزي، إلى أنّ طلاب الكلية يشاركون طبقا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة في التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، ويتعرفون على خبرات أخرى، ومسارح عمليات مختلفة، ويتعرضون لأحوال جوية وبحرية مختلفة، وهو أمر مهم لإثقال مهاراتهم وخبراتهم.

وتابع أنّ فترة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لم تؤثر على الدراسة في الكلية البحرية تماما، نظرا لاتخاذ إجراءات وصفها بـ«القياسية» للوقاية من الفيروس، مع إتمام الطلاب للمهام والتدريبات النظرية والعملية المُقررة لهم.

وأوضح أنّه يتم الاستعانة بنخبة من الشخصيات العامة، سواء سياسية أو دينية أو ثقافية أو علمية وغيرها لتوعية الطلاب، ويتم انتقاؤهم على أعلى مستوى لتحصين الطلاب، وزيادة وعيهم.

وهنأ مدير الكلية البحرية الخريجين الجدد، قائلا إنّهم أصبحوا ضباط في القوات البحرية، وفي المستقبل سيصبحون قادة، موصيا إياهم بالحفاظ على أنفسهم، ووحداتهم، وسلاحهم، وأن يتسلحوا بالعلم والانضباط العسكري، مؤكدا أنّهم مقاتلين أكفاء، وحصن مصر ضد أي تهديدات أو عدائيات، ونريد أن نراهم قدوة دائما.