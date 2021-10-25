مدير المعهد الفني للقوات المسلحة: لدينا 24 تخصصا للتأمين الفني للمعدات

قال اللواء أركان حرب مهندس حسام الدين مصطفى، مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، إنّ المعهد يعمل على تطوير المناهج والمعدات بصفة دائمة لتتواكب مع الأسلحة المنضمة للخدمة التي سيتعامل معها خريج المعهد.

وأضاف اللواء حسام الدين مصطفى لـ«الوطن»، أنّ هناك اعتمادات في موازنة المعهد بصفة مستمرة لاستقدام أحدث المعامل من خارج مصر، لتحاكي المعدة والتسليح الذي سيراه الطالب وسيتعامل معه في الوحدة العسكرية أو التشكيل القتالي عقب تخرجه من المعهد.

وأوضح مدير المعهد الفني القوات المسلحة، أنّ الطالب المتقدم للالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة مثله مثل المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية، لكن يتم إضافة اختبارات في المواد العلمية مثل الفيزياء، والرياضة، واللغة الإنجليزية، لأن الطالب سيتعامل معها عقب قبوله للدراسة، ومن ثم يجب أن يكون بدرجة جيدة من الكفاءة للتعامل معها.

وأشار إلى أنّ الطالب يظل في الكلية الحربية خلال فترة الإعداد الأساسي، ويتحول فيها من الحياة المدنية للعسكرية، ويتلقى تدريبات، وتربية رياضية، ومحاضرات توعوية.

وتابع أنّ الطالب عقب قبوله في المعهد يدخل اختبارات لاختيار التخصص المناسب له، حيث يوجد داخل المعهد الفني للقوات المسلحة 24 تخصصا سواء ميكانيكية أو كهربائية.

وشدد على أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على التطوير والتحديث المستمر، لمواكبة التطور المتسارع في الأسلحة المنضمة للخدمة بصفوف قواتنا المسلحة.

وأشار إلى دعم مجموعة الطائرات في المعهد الفني بدعم كبير من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، لتأهيل الخريج على التعامل مع كل ما هو حديث.