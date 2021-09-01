رابط وخطوات التقديم في الكليات العسكرية 2021 لطلاب الثانوية والجامعات

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021.

وجاءت نسب التنسيق الجديدة على النحو التالي:

الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر.

الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي (الرياضيات – العلوم)، وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر.

الكلية الجوية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي بنسبة مئوية للمجموع 55% فأكثر.

الكلية الفنية العسكرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمي)، والشهادات المعادلة من القسم العلمي بنسبة مئوية للمجموع 76% فأكثر.

كلية الدفاع الجوي

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتي الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر، بنسبة مئوية للمجموع 71% فأكثر.

كلية الطب للقوات المسلحة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم فقط)، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بنسبة مئوية للمجموع 88% فأكثر.

المعهد الفني للقوات المسلحة

يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) شعبة (الرياضيات - العلوم)، وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمي) بنسبة مئوية للمجموع 55% فأكثر.

وكانت وزارة الدفاع أشارت إلى استمرار سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة (فقط)، حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021.

ويتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة على الإنترنت، حتى يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، وسيتمّ تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا، وذلك لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد، كما سيتمّ إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف، وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات.

رابط التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية

ويتم التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية من خلال موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت من هنـــــــــا.

بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والدبلومات عليهم اتباع التعليمات الآتية:

- يراعى الالتزام بالدقة في عملية تسجيل البيانات الأساسية والمجموع والنسبة المئوية.

- ضرورة كتابة جميع الأسماء رباعيًا والعنوان تفصيليًا فى جميع مراحل تسجيل البيانات.

- ضرورة مراجعة البيانات مع ولي الأمر قبل الحفظ النهائي.

- بعد الانتهاء من ملئ ومراجعة البيانات يتم القيام بالحفظ النهائي للبيانات.

- بعد الانتهاء من الحفظ النهائي للبيانات سيتم ظهور تاريخ التواجد بالكلية الحربية لشراء الملف.

- قم بطباعة البيانات ثم توجه إلى الكلية الحربية ومعك الورقة المطبوعة الموضح بها تاريخ تواجدك.

بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية اتباع التعليمات الآتية:

- لن تتمكن من عرض أو طباعة أو تحميل النموذج الخاص بك، إلا بعد الحفظ النهائي للبيانات.

- بمجرد الحفظ النهائي للبيانات لن تتمكن بعد ذلك من تعديل أو حذف أية بيانات، ستتمكن فقط من عرض أو طباعة أو تحميل النموذج الخاص بك.

- يُفضل مراجعة جميع البيانات مع ولي أمرك قبل الحفظ النهائي.

- لن يتم التعامل مع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية إذا لم تحتوي على نسخة مطبوعة من النموذج الخاص بك، والذي تم استخراجه من خلال الموقع الالكتروني، ودون أي تعديل (بالكتابة أو الطباعة أو الكشط أو الشطب أو غيره)، وموقعًا يدويًا منك ومن ولي أمرك.

ويمكنك الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم لكل كلية على حدة من هنـــــــــا بالنسبة لطلبة الثانوية، ومن هنـــــــا لطلبة الجامعات.