الأول على الكليات العسكرية لـ«الوطن»: حماية مصر شرف ما بعده شرف

قال ملازم أول تحت الاختبار فاروق السباعي، الأول على الكلية الحربية والكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، إنَّ حماية الوطن شرف ما بعده شرف، مشيراً إلى أنَّه حصل على 87.4% في الثانوية العامة، والتحق بالكلية الحربية لأنّها حلم له منذ الطفولة، ونال شرف الانضمام للقوات المسلحة، مضيفاً: «شرف ليا زي أي شاب مصري بيحلم يخدم بلده وتراب أرضها بأي مجهود يمتلكه».

وأضاف الأول على الكليات العسكرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ القادة أصدَروا توجيهات لهم وحرصوا على نقل خبراتهم لهم بحرص وصدق وأمانة، ما مكّن من وجود نجاح غير طبيعي هذا العام، مع التحسين من قدراتهم، وأنفسهم، مشيراً إلى أنَّه شعر بأن شخصيته تغيرت عقب الدراسة في الكلية الحربية.

ولفت «السباعي»، إلى أنَّ تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو شرف ما بعده شرف، مشيراً إلى أنَّ سعادته لا توصف بأن الله كلل تعبه بالنجاح، والسهر للعمل والتدريب والمذاكرة هي مكافأة من الله، مضيفاً: «لكن مكافأتي الأصلية من ربنا كانت مجرد الالتحاق بالكلية الحربية، وأن ينال شرف الالتحاق بالقوات المسلحة».

وأوضح الأول على الكليات العسكرية، أنَّه تعلم في الكلية أن يكون شخصية متخذة للقرار، وأن يتسم قراره بالجرأة والشجاعة، وأن يستطيع أن ينقل الخبرة التي تعلمها في الكلية لمرؤوسيه، مطالباً كل شاب في أي مكان أن يسعي لخدمة بلده في أي موقع قد يتواجد به، وأن يسعي ليكون إضافة للوطن، وليس عبء عليه.

وأشار إلى أنَّ التدريبات اليومية، سواء تدريبات الرياضية واللياقة البدنية، والميادين والموانع والتحدي، وغيرها عملت على تنمية اللياقة البدنية للمقاتل، وكذلك تعليم الرماية، فضلاً عن المحاضرات العملية، والتخصصية، وذلك حتى يكون قادر على تنفيذ أي مهمة ضد أي عدائيات قد تواجه البلاد.