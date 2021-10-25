إصابة محسن منصور ومخرج العمل خلال التصوير (صورة)

كشف الفنان محسن منصور، تعرضه لإصابة في قدمه، أثناء تصوير عمل جديد يقوم بتحضيره الفترة الحالية، وإصابة مخرج العمل، وأجري محسن الفحوصات المبدئية والإشاعات للاطمئنان على حالته الصحية.

محسن منصور يعلن إصابة قدمه بعد سقوط الديكور

ونشر محسن منصور صور له بعد تعرضه للإصابة عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، كله خير من الله، أثناء التصوير اليوم، ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل».

وطالب الجمهور بالدعاء له قائلاً، «دعواتكم لينا بالشفاء، الألم فظيع، يا رب اشف كل مريض».

أحدث أعمال محسن منصور مع هنا الزاهد

ويشارك الفنان محسن منصور في مسلسل أنا وهي، بطولة الفنانة هنا الزاهد والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويجسد محسن منصور خلال أحداث مسلسل أنا وهي شخصية رجل صاحب ملهى ليلي.

موعد عرض مسلسل «أنا وهي» لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم

يعرض مسلسل «أنا وهى» للفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم فى بداية موسم الشتاء على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومي في ديكور رئيسي بمصر الجديدة، وتجمع المشاهد بين هنا وأحمد والفنان محسن منصور وعدد من النجوم، وينتمي العمل لنوعية الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

أبطال مسلسل «أنا وهى»

مسلسل «أنا وهى»، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، وتدور أحداثه حول شخصين يعانيان من مرض نفسي ويترددان على عيادة طبيب نفسي، والذي يجسد شخصيته الفنان أشرف عبد الباقي، ويتعرفان على بعض ومن هنا تبدأ قصة حبهما.