تأجيل قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ 2 ديسمبر

قررت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، تأجيل جلسة الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 الذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى 2 ديسمبر.

تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية

كان 10 أشخاص من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا في المجالات العلمية انضموا في الجلسة السابقة للطلب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، استنادًا إلى تسببها بأزمة نقص أعداد الأطباء و لتحريضها على عدم قيدهم بكلية الطب الذي يجيزه القانون.

جاء في صحيفة الدعوى، أنَّ أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء -وعددهم يقارب الـ7 الاف طبيب- بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية، وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات نقابة الأطباء والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية.

نقيب الاطباء يرفض توجهات الدولة بزيادة أعداد الأطباء وتخريج دفعات استثنائية

المحامي الدكتور هاني سامح رافع الدعوى، قال إنَّ حاملي الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا العلمية المنضمون للطلبات مسهم قرار نقيب الأطباء الذي يرفض فيه توجهات الدولة بزيادة أعداد الأطباء ويرفض فيه تخريج دفعات استثنائية، رغم أنَّ هؤلاء النوابغ العلميون لهم كامل الأحقية بالقيد بكليات الطب وفق القانون والدستور والقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلبة الصيدلة وطب الأسنان بكليات الطب.

وتابع أنَّ أعمال نقيب الأطباء لمصالح فئوية ضيقة وتسببت في وضع العراقيل واستخدام نفوذها بكليات الطب، مما أدى الى قلة أعداد الأطباء رغم تجاوز التخصصات الطبية الـ30 تخصصًا ورغم تعدد المجالات الطبية، مشيدًا بالخط الذي تسير عليه الدولة لحل أزمات نقص أعداد الأطباء ومواجهة الكورونا.