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نقابة الأطباء تحيل الطبيب صاحب فيديو الاعتداء على الممرض للتحقيق

أمين عام النققابة: ما حدث لا علاقة له بممارسة مهنة الطب

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محمد عزالدين
06:16 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021
الممرض

الممرض

علق الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، على واقعة اعتداء طبيب على ممرض مسن وإهانته، قائلا: «ما حدث جعلنا في قمة الاستياء، وهو أمر لا علاقة له بممارسة مهنة الطب، هو شئ غير مقبول على الإطلاق، وأصدرنا بيان أمس بأن النقابة مستاءة من الفيديو وقررت استدعاء الطبيب للجنة آداب المهنة للتحقيق».

نتائج التحقيق متوقفة على ما سيقوله أثناء التحقيق معه

وأضاف «عبدالحي»، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يذاع على قناة on، «مضيت على القرار وسلمته للجنة التحقيق للبدء في إجراءات التحقيق، ونتائج التحقيق متوقفة على ما سيقوله الطبيب أثناء التحقيق معه».

الشطب من النقابة من ضمن العقوبات التأديبية

وتابع: «هناك مئات الآلاف العمليات تجرى في مصر، وتأتي شكاوى كثيرة بشأنها سنويا، لكن ما حدث هو سلوك، وسلوك فردي، العقوبات التأديبية في أي نقابة، تتراوح ما بين لفت نظر ولوم وإنزار، وتنتهي بشطب كامل من النقابة، وهي تختلف عن العقوبات الجنائية بالتأكيد».

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